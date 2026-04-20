  • 20.04.26, 12:54

«ИТ требует такого же внимания, как и основная деятельность». Киберугроза вынудила компанию перестроить свои системы

Если принцип предприятия состоит в том, чтобы клиент мог получить все в одном месте, то стоит придерживаться того же и в его собственной работе, убежден торговец древесными материалами MASS. При этом все важнее становится признать: наряду с основной деятельностью такое же внимание следует уделять и сфере ИТ, особенно в нынешнюю эпоху киберугроз.
Для генерального директора MASS Сийма Кирсипуу важно, чтобы один партнер мог помочь компании закрыть все потребности в одной сфере.
  Foto: MASS AS
Сийм Кирсипуу, исполнительный директор торгующей древесными материалами компании MASS, которая отмечает в этом году 35-летие, признает: если поначалу вопросами ИТ в компании занимался сам руководитель, то по мере роста бизнеса пришло понимание: справляться с ИТ-администрированием и всем, что за ним стоит, уже не получается – нужен специалист.
«Несколько лет назад, когда кибербезопасность стала по-настоящему актуальной, мы начали сотрудничество с Telia. Первой задачей было составить для компании план развития киберзащиты: понять, где мы находимся сейчас, и наметить конкретные шаги по улучшению ситуации», – вспоминает Кирсипуу.
Архитектор решений по кибербезопасности Telia Кристьян Альяс рассказывает, что при составлении плана развития начали со сканирования уязвимостей защиты, в ходе которого обнаружилась проблема с SQL-сервером: важные данные компании потенциально были доступны злоумышленникам. «Чтобы решить проблему, мы перенесли SQL-сервер в облако Telia», – говорит он.

Статья продолжается после рекламы

Перенести все ИТ-сервисы в Telia Кирсипуу побудило осознание: работать с двумя поставщиками услуг – слишком долго. «Мы стремимся предоставлять клиентам все услуги в одном месте и сами тоже предпочитаем партнеров, которые закрывают все потребности в конкретной области», – говорит он. Сегодня Telia является партнером компании в области мобильной связи, защищенного интернета в офисе и управления всей сетью. Кроме того, MASS закупает защищенный облачный сервис и управление рабочими местами.
Одной киберархитектуры, впрочем, недостаточно: чтобы предотвращать инциденты, нужно повышать осведомленность сотрудников, поэтому было решено систематически обучить все 30 работников. «Начали с тренинга на месте – сотрудники получили обзор всех возможных угроз. Чтобы закрепить знания, мы также заказали у Telia курс кибербезопасности – удобную серию самостоятельного обучения, где сотрудники смотрят учебные видео и отвечают на контрольные вопросы», – поясняет Кирсипуу.
Обучение сотрудников - около половины киберзащиты

По словам Альяса, киберпреступность развивается быстро, поэтому непрерывное обучение сотрудников и поддержание их осведомленности о новых угрозах очень важны: это лучше защищает и компанию, и каждого сотрудника. «Статистика киберпреступности показывает: из всех значимых инцидентов, которых в прошлом году, по данным Департамента государственных информационных систем, насчитывалось около 11 000, две трети связаны именно с недостаточной осведомленностью людей. Поэтому очень важно, чтобы наряду с хорошей киберархитектурой предприятия постоянно занимались и обучением работников».
  • Архитектор решений по кибербезопасности Telia Кристьян Альяс
  Foto: Jake Farra
ИТ-вызовы, в том числе связанные с цифровизацией, для MASS еще далеко не исчерпаны. Скорее наоборот – 2026 год Кирсипуу называет новым началом: два действующих пункта продаж объединяются под одной крышей. Чтобы ИТ и все остальные процессы на новом месте работали еще быстрее и были эффективнее автоматизированы, вместе с Telia сейчас разрабатывается план цифровизации.
Telia сооружает в новом офисно-складском здании AS MASS оптическую сеть, которая станет надежным фундаментом для всей цифровой инфраструктуры здания. Следующим шагом планируется покрыть весь объект безопасной сегментированной Wi-Fi-сетью, отвечающей современным требованиям с точки зрения рабочей среды и киберзащиты.
  Foto: MASS AS
  • Foto: MASS AS
Кроме того, будет обеспечено внутреннее мобильное покрытие 4G для качественной и бесперебойной голосовой связи по всему зданию. Обсуждаются также решение для видеоконференций и сервис управляемой печати. Глобальная цель – шаг за шагом сформировать готовую к будущему целостную рабочую среду.
«Поскольку все предприятие зависит от работающего ИТ-решения, можно, сказать, что, по сути, MASS – это ИТ-компания, которая еще и торгует древесными материалами», – резюмирует Кирсипуу.
  Foto: MASS AS
  • Foto: MASS AS
Узнайте больше о кибербезопасности предприятий ЗДЕСЬ.

