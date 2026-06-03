Назад Инвестор Тоомас: энергетический голод ИИ выводит на радар новую акцию Я по-прежнему исхожу из идеи, что энергетический сектор может выиграть от строительства дата-центров. На этом фоне я нашел новую интересную акцию, которая оценена дешевле конкурентов.

В начале года на фоне бума строительства дата-центров я присматривался к энергетическим компаниям, поскольку после запуска таких центров спрос на электроэнергию растет. В январе я рассматривал акции Constellation Energy, одного из крупнейших производителей электроэнергии в США, но тогда они были оценены дорого.