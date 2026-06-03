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Инвестор Тоомас: энергетический голод ИИ выводит на радар новую акцию

Я по-прежнему исхожу из идеи, что энергетический сектор может выиграть от строительства дата-центров. На этом фоне я нашел новую интересную акцию, которая оценена дешевле конкурентов.
По прогнозам, в ближайшие три с половиной года спрос на электроэнергию в США вырастет примерно на 25%.
  • По прогнозам, в ближайшие три с половиной года спрос на электроэнергию в США вырастет примерно на 25%.
  • Foto: Alamy/Scanpix
В начале года на фоне бума строительства дата-центров я присматривался к энергетическим компаниям, поскольку после запуска таких центров спрос на электроэнергию растет. В январе я рассматривал акции Constellation Energy, одного из крупнейших производителей электроэнергии в США, но тогда они были оценены дорого.
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