Инвестор Тоомас: энергетический голод ИИ выводит на радар новую акцию

По прогнозам, в ближайшие три с половиной года спрос на электроэнергию в США вырастет примерно на 25%.
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В начале года на фоне бума строительства дата-центров я присматривался к энергетическим компаниям, поскольку после запуска таких центров спрос на электроэнергию растет. В январе я рассматривал акции Constellation Energy, одного из крупнейших производителей электроэнергии в США, но тогда они были оценены дорого.
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Вчера на биржу в США вышел производитель чипов, которого считают одним из самых горячих конкурентов Nvidia. В ходе IPO спрос на его акции превысил предложение в 20 раз, а в первый день бумаги подорожали почти на 100%.
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