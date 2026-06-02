Назад ФОТО: территория Центрального рынка Таллинна превратится в современный жилой и коммерческий квартал Таллиннская городская управа утвердила детальную планировку, которая позволит преобразовать территорию Таллиннского центрального рынка в современный жилой и коммерческий квартал. При этом сам рынок сохранится.

Территория планировки находится в квартале между улицами Ластекоду, Кельдримяэ, Марди и Лийвамяэ и занимает около 2,7 гектара. Согласно детальной планировке, на территории создадут 10 участков, где можно будет построить здания высотой от пяти до семи этажей. Большинство новых зданий запланированы как жилые дома с коммерческими помещениями: на первых этажах разместятся торговые и сервисные площади, на верхних – квартиры.

Кроме того, на территории появится современное здание рынка, которое объединит традиционную рыночную торговлю с другими услугами и коммерческой деятельностью. Проект здания рынка основан на работе, победившей в архитектурном конкурсе.

Прилегающую территорию планируется оформить как часть общественного городского пространства. В центре планировки предусмотрены городская площадь и пешеходная зона. Они должны стать новой точкой притяжения района и использоваться как для повседневного передвижения, так и для проведения различных мероприятий.

Одной из главных целей проекта является создание открытого и удобного для пешеходов городского пространства. Детальная планировка предусматривает сеть пешеходных маршрутов через всю территорию, а также общедоступные тротуары и зеленые зоны, спроектированные по примеру других современных общественных пространств в центре города.

Парковку планируется организовать преимущественно в подземных паркингах, чтобы сохранить наземное пространство для горожан и озеленения. Также предусмотрены велопарковки и решения, поддерживающие использование разных способов передвижения.

Архитектурное решение детальной планировки основано на проекте-победителе архитектурного конкурса, автором которого является KOKO arhitektid OÜ. Детальную планировку подготовила компания K Projekt AS.