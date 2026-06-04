SpaceX подтвердила планы IPO на 75 млрд долларов

SpaceX предоставила организаторам размещения право при необходимости продать дополнительные акции, что увеличило бы общую сумму привлеченных средств до 85,7 млрд долларов.
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Согласно заявке, компания планирует предложить 555 555 555 акций по цене 135 долларов за акцию, привлекая таким образом 75 млрд долларов. Это составило бы 4,2% всего пакета акций в свободном обращении, остальные 95,8% остались бы у гендиректора Илона Маска и других инсайдеров.
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Космическая компания Илона Маска SpaceX планирует продавать акции по 135 долларов за штуку и привлечь в ходе выхода на биржу до 75 млрд долларов. Однако, по оценке рейтингового агентства Morningstar, желаемая оценка компании завышена.
Гигант космических технологий и искусственного интеллекта SpaceX подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США официальную заявку на первичное публичное размещение акций (IPO), планируя привлечь до 75 млрд долларов и одновременно раскрыв масштабные финансовые убытки компании, а также полный контроль Илона Маска.
Во вторник акции Tesla упали на 3%, потянув вниз акции так называемой «великолепной семерки». Дополнительное давление оказали общее ослабление технологического сектора и опасения инвесторов, что из-за предстоящего выхода SpaceX на биржу гендиректор Илон Маск может уделять Tesla меньше внимания.
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