Биткоин терзают внутренние проблемы. Крипторынок упал до минимума с апреля

В Польше начато уголовное производство по подозрению в мошенничестве и отмывании денег в отношении одной из крупнейших в стране криптобирж – Zondacrypto, которая работает на основании лицензии, выданной в Эстонии.
Инвестиционная платформа Lightyear объявила, что расширяет линейку инструментов за счет нескольких криптовалют и станет первой платформой в Эстонии, где в цифровые активы можно будет инвестировать через инвестиционный счет.
В понедельник биткоин подорожал вместе с американскими гособлигациями и акциями. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп дал понять, что запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана откладываются.
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.