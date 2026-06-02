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Биткоин терзают внутренние проблемы. Крипторынок упал до минимума с апреля

Крупнейшая в мире криптовалюта биткоин во вторник пережила болезненное падение, подешевев более чем на 4% и опустившись ниже критической отметки в 70 000 долларов.
Неожиданное решение Strategy о продаже и рекордные распродажи ETF-фондов во вторник опустили цену биткоина ниже отметки 70 000 долларов, обвалив крипторынок до минимального уровня с апреля.
  • Неожиданное решение Strategy о продаже и рекордные распродажи ETF-фондов во вторник опустили цену биткоина ниже отметки 70 000 долларов, обвалив крипторынок до минимального уровня с апреля.
  • Foto: AFP/Scanpix
Хотя фондовый рынок на волне энтузиазма вокруг ИИ идет к новым рекордам, крипторынок из-за неуверенности инвесторов и специфического давления продаж остался не у дел, передает Yahoo Finance.
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