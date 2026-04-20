  20.04.26, 09:00

Стало известно, кто стал финтех-руководителем года в Европе

Журнал для инвесторов International Investor Magazine выбрал финтех-руководителя года в Европе. Премии «FinTech CEO of the Year – Europe 2026» удостоился основатель и генеральный директор Aventus Group Андреюс Трофимовас, а возглавляемая им компания была отмечена титулом «Most Innovative Credit Provider – Europe 2026».
Андреюс Трофимовас, глава Aventus Group
Андреюс Трофимовас играет ключевую роль в развитии компании с момента ее основания, формируя стратегию международной экспансии. Его профессиональный опыт объединяет сразу несколько направлений – от финансовых технологий до недвижимости.
По словам руководителя, основной фокус компании заключается в расширении доступа к кредитованию за счет современных технологий. Он отметил, что признание со стороны международного издания отражает не только его личный вклад, но и результат работы всей команды.
За последние годы Aventus Group существенно нарастила масштабы деятельности. Только за 2025 год компания выдала кредитов более чем на 1,3 млрд евро на различных рынках. Устойчивый рост обеспечивается за счет строгого риск-менеджмента и использования аналитики данных при принятии решений. Более десяти лет прибыльной работы позволили группе укрепить позиции как одного из наиболее географически диверсифицированных игроков в сегменте онлайн-кредитования.

Технологические решения остаются одним из ключевых драйверов развития бизнеса. Компания инвестирует в собственные IT-платформы и внедряет современные аналитические инструменты, что ускоряет процесс выдачи займов и повышает точность оценки рисков. Именно этот подход стал одной из причин признания Aventus Group самым инновационным кредитным провайдером Европы.
Андреюс Трофимовас подчеркивает, что компания ориентируется на устойчивое развитие и создание долгосрочной ценности. По его словам, во многих регионах доступ к традиционным банковским услугам остается ограниченным, и цифровые финансовые решения помогают вовлекать миллионы людей в экономическую систему.
О компании
Aventus Group была основана в 2009 году в странах Балтии и за прошедшие годы превратилась в международную финансовую группу. Сегодня компания работает в Европе, Азии, Африке и Америке, предоставляя цифровые кредитные решения более чем в 20 странах и продолжая расширять свое глобальное присутствие.

