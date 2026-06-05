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Зеленский предложил Путину назначить дату встречи

Президент Украины Владимир Зеленский в открытом письме предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу и призвал завершить войну России против Украины. Послание было опубликовано в четверг, 4 июня, на официальном сайте Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент Украины Владимир Зеленский.
  • Foto: Shutterstock
«Я предлагаю назначить четкую дату встречи», – говорится в письме. Зеленский отметил, что есть страны, которые традиционно принимают лидеров для обсуждения вопросов войны и мира. По его словам, такую встречу могли бы принять Швейцария, Турция или страны арабского мира, передает DW.
«Именно лидеры решают ключевые вопросы – так было и будет всегда», – подчеркнул президент Украины.
Зеленский также заявил, что к двусторонним переговорам могут присоединиться другие участники, в том числе представители Европы, которые способны влиять на ситуацию и выступить гарантами безопасности. При этом он отметил, что «украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже».
По словам президента Украины, дипломатический процесс должен начинаться с нынешней линии фронта. «Линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия», – говорится в послании.
В письме Зеленский утверждает, что война все больше перестает устраивать россиян и приносит России все больше негативных последствий. Он также заявил, что на Путина «с явной усталостью» смотрят российские чиновники, бизнесмены и пропагандисты, и вновь напомнил, что ежемесячные потери России на фронте, по украинским оценкам, превышают 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными.
Зеленский подчеркнул, что считает войну личным выбором Путина. «Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором – войной без реальной причины. Именно так это запомнит история», – написал он.
Президент Украины также предупредил, что если Путин не придет к выводу о необходимости завершить войну, ему придется бороться за собственное политическое будущее. По словам Зеленского, речь идет не об угрозе со стороны Украины, а о закономерностях российской истории: когда Россия устает, в ней происходят перемены.
Обращение Зеленского было опубликовано в день общения Владимира Путина с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме. На ПМЭФ Путин, в частности, говорил о применении ракетного комплекса «Орешник» 24 мая в Белой Церкви Киевской области. По его словам, российские военные ударили по «сараю», чтобы проверить, как легли блоки, и это было нужно для будущего применения оружия. Путин утверждал, что полноценного боевого применения «Орешника» не было.
Российский президент также заявил, что контроль России над Донбассом, по его мнению, не противоречит возможному урегулированию. «Во-первых, одно другого не исключает – контролировать весь Донбасский регион и заключить “сделку” не противоречит друг другу», – сказал Путин.
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