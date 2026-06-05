Назад Рост цен ускорился до 3,7% По сравнению с маем прошлого года на рост индекса потребительских цен больше всего повлияло подорожание транспорта на 10,4% и связанных с жильем расходов на 5,4%.

«Рост цен на транспорт был обусловлен главным образом подорожанием бензина на 14,3% и дизельного топлива на 32,3%, а рост расходов на жилье – подорожанием электроэнергии на 9,4% и природного газа на 19,5%. Рост индекса сдерживали цены на одежду и обувь, которые за год снизились на 3,9%», – сказал аналитик статистики потребительских цен Департамента статистики Марк Херман Илуметс.