Рост цен ускорился до 3,7%

По сравнению с маем прошлого года на рост индекса потребительских цен больше всего повлияло подорожание транспорта на 10,4% и связанных с жильем расходов на 5,4%.
- Сильнее всего цены подтолкнула вверх транспортная сфера.
- Foto: Liis Treimann
«Рост цен на транспорт был обусловлен главным образом подорожанием бензина на 14,3% и дизельного топлива на 32,3%, а рост расходов на жилье – подорожанием электроэнергии на 9,4% и природного газа на 19,5%. Рост индекса сдерживали цены на одежду и обувь, которые за год снизились на 3,9%», – сказал аналитик статистики потребительских цен Департамента статистики Марк Херман Илуметс.
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