Назад Еврокомиссар: Украина просит ЕС ограничить защиту для мужчин 23-60 лет Все страны Евросоюза сейчас поддерживают продление действия Директивы о временной защите для украинцев до марта 2028 года. При этом ряд государств выступает за то, чтобы при определенных условиях изменить объем этой защиты, в том числе для мужчин мобилизационного возраста.

Об этом в четверг, 4 июня, в Люксембурге заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес. Кипр сейчас председательствует в Совете ЕС. Иоаннидес выступил на итоговой пресс-конференции после заседания Совета Евросоюза по вопросам юстиции и внутренних дел, передает DW.

По его словам, встреча показала «единство в поддержке Украины». «Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, принимающие украинцев», – сказал он.

Одним из обсуждавшихся вопросов стало возможное исключение мужчин мобилизационного возраста – от 23 до 60 лет – из-под действия Директивы о временной защите. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что с такой просьбой к ЕС обращается украинская сторона. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», – сказал он.

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Бруннер добавил, что во время дискуссии участники внимательно выслушали представителей стран, которые приняли наибольшее число украинских беженцев. Среди них он назвал Чехию, страны Балтии, Польшу, Германию и Австрию.

По словам еврокомиссара, в ближайшие недели Европейская комиссия представит свое предложение о дальнейших шагах и будущем временной защиты для украинцев. Окончательное решение должны будут одобрить страны-члены ЕС квалифицированным большинством.