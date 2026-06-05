Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,26%310,28
  • OMX Riga0,00%907,88
  • OMX Tallinn0,26%2 109,6
  • OMX Vilnius0,21%1 449,83
  • S&P 5000,41%7 584,31
  • DOW 301,73%51 561,93
  • Nasdaq −0,09%26 830,96
  • FTSE 1000,36%10 397,4
  • Nikkei 225−1,31%66 588,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%85,39
  • OMX Baltic0,26%310,28
  • OMX Riga0,00%907,88
  • OMX Tallinn0,26%2 109,6
  • OMX Vilnius0,21%1 449,83
  • S&P 5000,41%7 584,31
  • DOW 301,73%51 561,93
  • Nasdaq −0,09%26 830,96
  • FTSE 1000,36%10 397,4
  • Nikkei 225−1,31%66 588,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%85,39

Еврокомиссар: Украина просит ЕС ограничить защиту для мужчин 23-60 лет

Все страны Евросоюза сейчас поддерживают продление действия Директивы о временной защите для украинцев до марта 2028 года. При этом ряд государств выступает за то, чтобы при определенных условиях изменить объем этой защиты, в том числе для мужчин мобилизационного возраста.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Kathrine Andi
Об этом в четверг, 4 июня, в Люксембурге заявил заместитель министра по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес. Кипр сейчас председательствует в Совете ЕС. Иоаннидес выступил на итоговой пресс-конференции после заседания Совета Евросоюза по вопросам юстиции и внутренних дел, передает DW.
По его словам, встреча показала «единство в поддержке Украины». «Думаю, это позволит достичь соглашения на благо украинского народа, и в то же время это решение, которое не будет допускать давления на государства-члены, принимающие украинцев», – сказал он.
Одним из обсуждавшихся вопросов стало возможное исключение мужчин мобилизационного возраста – от 23 до 60 лет – из-под действия Директивы о временной защите. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил, что с такой просьбой к ЕС обращается украинская сторона. «Это также то, что просят нас сделать украинцы», – сказал он.
Бруннер добавил, что во время дискуссии участники внимательно выслушали представителей стран, которые приняли наибольшее число украинских беженцев. Среди них он назвал Чехию, страны Балтии, Польшу, Германию и Австрию.
По словам еврокомиссара, в ближайшие недели Европейская комиссия представит свое предложение о дальнейших шагах и будущем временной защиты для украинцев. Окончательное решение должны будут одобрить страны-члены ЕС квалифицированным большинством.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Президент Украины Владимир Зеленский.
  • 05.06.26, 09:58
Зеленский предложил Путину назначить дату встречи
Премьер-министры Украины и Эстонии сегодня дали совместную пресс-конференцию в Таллинне, в здании Эстляндского рыцарства.
  • 02.06.26, 17:31
Премьер-министр Украины: мы готовы поделиться с Эстонией опытом в сфере оборонной промышленности
Неясно, лжет ли главнокомандующий армией Валерий Герасимов (справа) Владимиру Путину или же самому армейскому генералу лгут его подчиненные.
  • 03.06.26, 16:51
Утечка данных: российские генералы лгут Путину об успехах на войне
Совместные учения армий России и Беларуси
  • 19.05.26, 18:59
Москва и Минск проводят общие ядерные учения. Украина намекает на атаку из Беларуси
«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.
  • KM
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.06.26, 13:18
Шведская Saab надеется получить кусок эстонского корабельного тендера
2
Новости
  • 01.06.26, 13:39
Заказывать на Temu станет дороже: с июля придется платить новую таможенную пошлину
3
Новости
  • 03.06.26, 13:39
Starship сокращает пятую часть сотрудников и уходит из университетов США
4
Биржа
  • 04.06.26, 08:30
Неудобная правда для инвестора: значительная часть денег, хранящихся на платформах, не защищена
5
Новости
  • 03.06.26, 17:25
Новое правительство Дании снижает НДС на продукты и вводит бесплатную стоматологию
6
Эпицентр
  • 02.06.26, 06:00
Disney не представляет: как эстонская фирма строила крупнейший лайнер, а украинцы недосчитались денег

Последние новости

Новости
  • 05.06.26, 12:32
Wallester получила лицензию в Британии и увольняет персонал в Эстонии
Новости
  • 05.06.26, 12:09
Скандал в таллиннском роддоме: персонал бунтует после увольнения руководителя
Новости
  • 05.06.26, 11:44
Прибыль Järve Keskus сократилась, но владелец получил солидные дивиденды
Новости
  • 05.06.26, 10:55
Еврокомиссар: Украина просит ЕС ограничить защиту для мужчин 23-60 лет
Биржа
  • 05.06.26, 10:19
Совместная компания Hepsor и EfTEN построит квартирные дома в Паэвялья за 10,2 млн евро
Новости
  • 05.06.26, 09:58
Зеленский предложил Путину назначить дату встречи
Новости
  • 05.06.26, 08:32
Рост цен ускорился до 3,7%
Новости
  • 05.06.26, 08:18
Проволочки с Rail Baltic в Латвии ставят под вопрос планы эстонского строителя

Сейчас в фокусе

Опрошенные ДВ специалисты по бухгалтерскому учету говорят, что на корпоративном уровне с попытками атак не сталкивались, но на личном - регулярно получают звонки и письма.
Подсказка
  • 04.06.26, 06:00
Бухгалтеры: бороться с мошенниками нужно, но слишком дорого
Неинвестированные средства, размещенные на инвестиционной платформе Lightyear в фонде денежного рынка (MMF), не являются банковским вкладом, и защита фонда гарантирования вкладов в размере 100 000 евро на них не распространяется, пояснил глава европейского направления Lightyear Андрес Киттер (на фото анфас).
Биржа
  • 04.06.26, 08:30
Неудобная правда для инвестора: значительная часть денег, хранящихся на платформах, не защищена
Коммерческий регистр. Фото иллюстративное.
Новости
  • 04.06.26, 11:51
В Коммерческом регистре ограничат доступ к данным о выгодоприобретателях
По оценке Morningstar, Clorox – один из самых привлекательных дивидендных аристократов.
Биржа
  • 04.06.26, 12:43
Пять дивидендных акций, к которым стоит присмотреться
Недавно завершённое новое производственное здание компании Ecosauna Project из Пылвамаа. В прошлом году предприятие достигло лучшего финансового результата в своей истории.
Новости
  • 03.06.26, 18:00
Производителю саун, показавшему рекордный результат, стало тесно на прежнем заводе
На общем собрании Infortar на голосование также вынесли опционные пакеты для членов совета. Акционеры одобрили их.
Биржа
  • 04.06.26, 15:44
Infortar держит в резерве 220 миллионов для поглощений
Хотя кредитные портфели местных банков различаются по размеру, заметно, что портфели бизнес-кредитов Bigbank и Coop Pank растут сильнее, тогда как темп роста портфеля бизнес-кредитов LHV замедляется.
Новости
  • 04.06.26, 14:05
Рост кредитования: половина новых бизнес‑кредитов пришлась на недвижимость
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026