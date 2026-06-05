Проволочки с Rail Baltic в Латвии ставят под вопрос планы эстонского строителя
Строитель эстонского участка трассы Rail Baltic ждет от Латвии официального решения не позднее сентября: будет ли там перенесен срок завершения железной дороги. В противном случае в следующем году строитель не сможет полноценно вести работы.
Колебания латышей повлияют на участок между Пярну и Икла, тогда как отрезки между Юлемисте и Пярну, а также между Тоотси и Пярну идут по графику, сказал член правления Rail Baltic Estonia Лаури Ульм.
Foto: Liis Treimann
Латвийская сторона все больше уверена, что к 2030 году построить трассу Rail Baltic не удастся. Председатель совета совместного предприятия трех стран Rail Baltic – RB Rail – Матисс Паэгле написал в социальной сети LinkedIn, что это совершенно невозможно. Он ориентируется на 2035 год с оговоркой, что нужно сделать все, чтобы проект был завершен как можно раньше.
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