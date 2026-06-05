Назад Проволочки с Rail Baltic в Латвии ставят под вопрос планы эстонского строителя Строитель эстонского участка трассы Rail Baltic ждет от Латвии официального решения не позднее сентября: будет ли там перенесен срок завершения железной дороги. В противном случае в следующем году строитель не сможет полноценно вести работы.

Латвийская сторона все больше уверена, что к 2030 году построить трассу Rail Baltic не удастся. Председатель совета совместного предприятия трех стран Rail Baltic – RB Rail – Матисс Паэгле написал в социальной сети LinkedIn, что это совершенно невозможно. Он ориентируется на 2035 год с оговоркой, что нужно сделать все, чтобы проект был завершен как можно раньше.