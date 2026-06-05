Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,26%310,28
  • OMX Riga0,00%907,88
  • OMX Tallinn0,26%2 109,6
  • OMX Vilnius0,21%1 449,83
  • S&P 5000,41%7 584,31
  • DOW 301,73%51 561,93
  • Nasdaq −0,09%26 830,96
  • FTSE 1000,36%10 397,4
  • Nikkei 225−1,31%66 588,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%85,39
  • OMX Baltic0,26%310,28
  • OMX Riga0,00%907,88
  • OMX Tallinn0,26%2 109,6
  • OMX Vilnius0,21%1 449,83
  • S&P 5000,41%7 584,31
  • DOW 301,73%51 561,93
  • Nasdaq −0,09%26 830,96
  • FTSE 1000,36%10 397,4
  • Nikkei 225−1,31%66 588,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%85,39

Проволочки с Rail Baltic в Латвии ставят под вопрос планы эстонского строителя

Строитель эстонского участка трассы Rail Baltic ждет от Латвии официального решения не позднее сентября: будет ли там перенесен срок завершения железной дороги. В противном случае в следующем году строитель не сможет полноценно вести работы.
Колебания латышей повлияют на участок между Пярну и Икла, тогда как отрезки между Юлемисте и Пярну, а также между Тоотси и Пярну идут по графику, сказал член правления Rail Baltic Estonia Лаури Ульм.
  • Колебания латышей повлияют на участок между Пярну и Икла, тогда как отрезки между Юлемисте и Пярну, а также между Тоотси и Пярну идут по графику, сказал член правления Rail Baltic Estonia Лаури Ульм.
  • Foto: Liis Treimann
Латвийская сторона все больше уверена, что к 2030 году построить трассу Rail Baltic не удастся. Председатель совета совместного предприятия трех стран Rail Baltic – RB Rail – Матисс Паэгле написал в социальной сети LinkedIn, что это совершенно невозможно. Он ориентируется на 2035 год с оговоркой, что нужно сделать все, чтобы проект был завершен как можно раньше.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 20.05.26, 13:27
При строительстве Rail Baltic пропадут сотни тысяч тонн полезного ископаемого. «Это расточительство»
В ходе строительства трассы Rail Baltic извлекут сотни тысяч тонн торфа, значительная часть которого не найдет лучшего применения, кроме утилизации.
Новости
  • 20.04.26, 11:17
Строительство Rail Baltica увеличило оборот Verston
Оборот строительной компании Verston в прошлом году вырос в полтора раза – до 115 млн евро, чистая прибыль составила 3,5 млн евро. Теперь концерн готовится к международной экспансии.
Новости
  • 04.02.26, 18:46
Rail Baltic, аэропорт и Mainor объединяют силы: в Юлемисте запустят стройки на полмиллиарда евро
В район Юлемисте в ближайшие годы инвестируют около 500 миллионов евро, чтобы к 2030 году создать международный транспортный узел, а также деловой и жилой район.
Новости
  • 17.05.26, 11:21
Глава ТЦ Ülemiste: безумные времена остались позади
По оценке главы ТЦ Ülemiste Гуйдо Пярнитса, дно в розничной торговле осталось позади, однако клиент стал более избирательным, а торговцам приходится прилагать все больше усилий, чтобы соответствовать ожиданиям покупателей.
  • KM
Content Marketing
  • 15.05.26, 16:02
Кейс Haage: как рекламная площадь сама себя окупила
В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.

Самые читаемые

1
Новости
  • 03.06.26, 13:18
Шведская Saab надеется получить кусок эстонского корабельного тендера
2
Новости
  • 01.06.26, 13:39
Заказывать на Temu станет дороже: с июля придется платить новую таможенную пошлину
3
Новости
  • 03.06.26, 13:39
Starship сокращает пятую часть сотрудников и уходит из университетов США
4
Биржа
  • 04.06.26, 08:30
Неудобная правда для инвестора: значительная часть денег, хранящихся на платформах, не защищена
5
Новости
  • 03.06.26, 17:25
Новое правительство Дании снижает НДС на продукты и вводит бесплатную стоматологию
6
Эпицентр
  • 02.06.26, 06:00
Disney не представляет: как эстонская фирма строила крупнейший лайнер, а украинцы недосчитались денег

Последние новости

Новости
  • 05.06.26, 12:32
Wallester получила лицензию в Британии и увольняет персонал в Эстонии
Новости
  • 05.06.26, 12:09
Скандал в таллиннском роддоме: персонал бунтует после увольнения руководителя
Новости
  • 05.06.26, 11:44
Прибыль Järve Keskus сократилась, но владелец получил солидные дивиденды
Новости
  • 05.06.26, 10:55
Еврокомиссар: Украина просит ЕС ограничить защиту для мужчин 23-60 лет
Биржа
  • 05.06.26, 10:19
Совместная компания Hepsor и EfTEN построит квартирные дома в Паэвялья за 10,2 млн евро
Новости
  • 05.06.26, 09:58
Зеленский предложил Путину назначить дату встречи
Новости
  • 05.06.26, 08:32
Рост цен ускорился до 3,7%
Новости
  • 05.06.26, 08:18
Проволочки с Rail Baltic в Латвии ставят под вопрос планы эстонского строителя

Сейчас в фокусе

Опрошенные ДВ специалисты по бухгалтерскому учету говорят, что на корпоративном уровне с попытками атак не сталкивались, но на личном - регулярно получают звонки и письма.
Подсказка
  • 04.06.26, 06:00
Бухгалтеры: бороться с мошенниками нужно, но слишком дорого
Неинвестированные средства, размещенные на инвестиционной платформе Lightyear в фонде денежного рынка (MMF), не являются банковским вкладом, и защита фонда гарантирования вкладов в размере 100 000 евро на них не распространяется, пояснил глава европейского направления Lightyear Андрес Киттер (на фото анфас).
Биржа
  • 04.06.26, 08:30
Неудобная правда для инвестора: значительная часть денег, хранящихся на платформах, не защищена
Коммерческий регистр. Фото иллюстративное.
Новости
  • 04.06.26, 11:51
В Коммерческом регистре ограничат доступ к данным о выгодоприобретателях
По оценке Morningstar, Clorox – один из самых привлекательных дивидендных аристократов.
Биржа
  • 04.06.26, 12:43
Пять дивидендных акций, к которым стоит присмотреться
Недавно завершённое новое производственное здание компании Ecosauna Project из Пылвамаа. В прошлом году предприятие достигло лучшего финансового результата в своей истории.
Новости
  • 03.06.26, 18:00
Производителю саун, показавшему рекордный результат, стало тесно на прежнем заводе
На общем собрании Infortar на голосование также вынесли опционные пакеты для членов совета. Акционеры одобрили их.
Биржа
  • 04.06.26, 15:44
Infortar держит в резерве 220 миллионов для поглощений
Хотя кредитные портфели местных банков различаются по размеру, заметно, что портфели бизнес-кредитов Bigbank и Coop Pank растут сильнее, тогда как темп роста портфеля бизнес-кредитов LHV замедляется.
Новости
  • 04.06.26, 14:05
Рост кредитования: половина новых бизнес‑кредитов пришлась на недвижимость
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026