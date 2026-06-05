Совместная компания Hepsor и EfTEN построит квартирные дома в Паэвялья за 10,2 млн евро

Стоимость договора составляет 10,2 миллиона евро, к которым добавляется налог с оборота. Сумма включает строительство квартирных домов и обслуживающей их инфраструктуры, в том числе дорог, площадок и инженерных сетей, сообщили в Hepsor.
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