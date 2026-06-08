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Riigi Kinnisvara выплатит государству меньше дивидендов

Riigi Kinnisvara AS (RKAS), которая приносит госбюджету значительные доходы, в прошлом году увеличила дивиденды более чем на 50% – почти до 52 млн евро. В этом году предложенная сумма оказалась намного меньше.
Один из приоритетов Riigi Kinnisvara AS, которой руководит Тармо Леппоя, – оптимизация расходов.
  • Один из приоритетов Riigi Kinnisvara AS, которой руководит Тармо Леппоя, – оптимизация расходов.
  • Foto: Raul Mee
В прошлом году от RKAS в госбюджет поступило 51,9 млн евро по сравнению с 34,3 млн евро годом ранее, после чего в виде нераспределенной прибыли осталось еще 167 млн евро.
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