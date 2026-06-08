Riigi Kinnisvara выплатит государству меньше дивидендов
Riigi Kinnisvara AS (RKAS), которая приносит госбюджету значительные доходы, в прошлом году увеличила дивиденды более чем на 50% – почти до 52 млн евро. В этом году предложенная сумма оказалась намного меньше.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.