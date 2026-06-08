Назад Николай Дегтяренко: Эстонии нужна не политика распределения дефицита, а политика создания богатства Общество постоянно слышит о сокращениях расходов, новых налогах, бюджетных ограничениях и необходимости экономить. Но люди практически не слышат ответа на главный вопрос: каким образом Эстония собирается стать богаче через десять или двадцать лет? У государства должна существовать экономическая стратегия, пишет предприниматель и политик Николай Дегтяренко (Parempoolsed).

В Эстонии существует политический нарратив, который устраивает почти все партии власти. Нам годами рассказывают историю успеха: цифровое государство, электронное голосование, стартапы, международные рейтинги, инновации. Это реальные достижения нашей страны за годы независимости, позволившие нам совершить рывок в развитии. Но, похоже, это рассказ об истории, а не о будущем.

Гордимся вчерашними успехами

Да, в 1991-2009 годы Эстония была одним из лидеров постсоциалистической Европы и реализовала массу проектов, открывших нам путь в ЕС и НАТО. Но сегодня все чаще возникает неудобный вопрос: а что дальше? Страна не может бесконечно жить за счет достижений двадцатилетней давности. Пока политики продолжают рассказывать о прежних успехах, многие жители сталкиваются с другой реальностью: ростом цен, дорогим жильем, высокой стоимостью энергии, замедлением экономики и снижением конкурентоспособности бизнеса на фоне роста налоговой нагрузки.

Особенно тревожно выглядит сравнение с ближайшими соседями. Еще недавно Эстония считалась безусловным экономическим лидером Балтии. Сегодня соседи по ряду ключевых показателей уже опережают нас, а разрыв продолжает увеличиваться. Самое опасное в этой ситуации - не само отставание. Самое опасное - нежелание признать проблему.

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Ожидания и реальность? На смену открытому рынку приходит фрагментация, деглобализация и формирование обособленных блоков. Каждый конфликт, будь то война в Иране или в Украине трансформирует мировую экономику. Тенденция к независимости от США ускоряется. Мы оказались в ситуации, когда бизнес вынужден возвращать свой капитал домой, инвестировать в резервы, в безопасность и в инфраструктуру. Если посмотреть на динамику экономики Европейского союза после пандемии и энергетического кризиса, то становится очевидно, что многие страны Центральной и Восточной Европы развиваются быстрее Эстонии. Особенно заметно это на примере Польши, Румынии и Литвы. Согласно европейской статистике, в 2025 году уровень ВВП на душу населения в Литве достиг примерно 88% от среднего показателя Европейского союза. Эстония находилась на уровне около 79%, а Латвия — около 71%. Несмотря на все успехи цифрового государства, значительная часть жителей Эстонии пока не ощущает такого уровня благосостояния, который соответствовал бы нашим ожиданиям. Для многих жителей страны это стало неожиданностью. Еще десять лет назад именно Эстония считалась безусловным экономическим лидером Балтии. Сегодня ситуация уже не выглядит столь однозначной. Более того, показатели потребления населения демонстрируют еще более тревожную картину. Уровень цен на продукты питания в Эстонии составляет 105,3% от среднего показателя по Евросоюзу. Это один из самых высоких показателей в ЕС, по этому показателю мы сразу за Швецией. По данным Eurostat, уровень фактического потребления домохозяйств в Эстонии остается заметно ниже среднего по Европейскому союзу. Это означает простую вещь: несмотря на все успехи цифрового государства, значительная часть жителей Эстонии пока не ощущает такого уровня благосостояния, который соответствовал бы нашим ожиданиям. Почему нас обгоняют? В политике не принято признавать чужие успехи. Но если мы хотим развиваться, необходимо честно анализировать опыт соседей. Литва последние годы проводила активную инвестиционную политику. Страна привлекала международные производственные компании, развивала логистику, создавала индустриальные парки, разрабатывала финансовые технологии и стимулировала экспортно-ориентированные отрасли экономики. Одновременно активно использовались европейские фонды для модернизации инфраструктуры. Эстония же долгое время рассчитывала прежде всего на успех цифрового сектора и традиционно осторожную бюджетную политику. Эти преимущества остаются важными, однако в условиях меняющейся мировой экономики их уже недостаточно. Мы не можем бесконечно жить достижениями прошлого. Главная проблема - отсутствие экономической цели Сегодня складывается впечатление, что эстонская политика утратила долгосрочную экономическую цель. Общество постоянно слышит о сокращениях расходов, новых налогах, бюджетных ограничениях и необходимости экономить. Но люди практически не слышат ответа на главный вопрос: каким образом Эстония собирается стать богаче через десять или двадцать лет? У государства должна существовать понятная национальная экономическая стратегия. Например, Финляндия десятилетиями развивала высокотехнологичную промышленность. Ирландия сделала ставку на международные инвестиции и технологические корпорации. Польша системно инвестировала в инфраструктуру и промышленное производство. Какая большая цель есть у Эстонии сегодня? К сожалению, внятного ответа пока нет, нет его ни в кабинетах нынешнего правительства, ни на страницах газет. Спасет ли нас курс, основанный на оборонной промышленности? Нам нужен новый экономический курс. Министры нам обещают, что оборонная промышленность может станет новым локомотивом экономики. Но так ли это? Ведь мировая оборонная индустрия уже давно распределена между крупнейшими игроками. США занимают доминирующее положение, обладая не только крупнейшим бюджетом, но и полной технологической экосистемой - от авиации пятого поколения до космических и цифровых военных технологий. Китай стремительно наращивает мощности и фактически конкурирует с США по масштабам производства. В Европе ключевыми центрами остаются Франция, Германия и Великобритания, где сосредоточены крупные концерны и многолетние компетенции. На этом фоне возникает закономерный вопрос: способна ли небольшая экономика Эстонии, действительно стать серьезным игроком в столь капиталоемкой и технологически специфической отрасли? Или же мы рискуем остаться лишь периферийным подрядчиком в цепочках поставок крупных оборонных корпораций? Горячие новости Первый за 17 лет квартирный дом в Нарве: жители в восторге, но квартиры перестали покупать полгода назад Экс-сотрудник Bolt выиграл спор о незаконном увольнении. Теперь он помогает другим защищать свои права VKG вышла из сделки с RMK по поставке леса. Асманн: на такое мы не подпишемся KM В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания

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Экономический курс, основанный на оборонной промышленности, требует честного ответа: в каких нишах мы реально можем быть крайне эффективны?

Энергетика как двигатель роста

Если мы хотим догнать наиболее развитые страны Европы по уровню жизни, то первое направление - это дешевая и надежная энергия. Невозможно говорить о конкурентоспособности экономики, если предприятия сталкиваются с высокими ценами на электричество. Эстонии необходимо ускорять развитие современных энергетических мощностей, включая строительство мини-АЭС, инвестировать в системы хранения энергии, модернизировать сети и создавать условия для появления новых промышленных проектов. Энергетическая независимость должна стать не только вопросом безопасности, но и вопросом экономического развития.

Новая индустриализация

Второе направление - промышленность. В последние годы слово «индустрия» практически исчезло из политических программ партий. Между тем именно промышленное производство создает высокооплачиваемые рабочие места, экспорт и налоговые поступления. Эстонии необходимы специальные индустриальные зоны с особым налоговым режимом, ускоренное согласование крупных инвестиций и государственная поддержка высокотехнологичных производств. Нам нужны не только стартапы, но и современные заводы, исследовательские центры и экспортные предприятия.

Транспорт и логистика

Третье направление - развитие транспортной инфраструктуры. Rail Baltica должна рассматриваться не как отдельный строительный проект, а как часть стратегии экономического роста. Вокруг крупных инфраструктурных объектов необходимо создавать логистические центры, индустриальные парки и новые рабочие места. Каждый вложенный евро должен создавать дополнительную экономическую активность.

Балтийский технологический центр

Четвертое направление - инновации. Эстония обладает сильной цифровой репутацией. Однако этот потенциал должен работать на всю экономику. Следует создать условия, при которых международные компании будут размещать в Эстонии не только офисы, но и центры разработки искусственного интеллекта, кибербезопасности, робототехники и новых технологий. У страны есть шанс стать технологическим лидером в нашем регионе и этот шанс нельзя упустить. Поэтому новый состав Рийгикогу должен разработать законодательную базу с целью повышения конкурентоспособности Эстонии.

Эстонии нужна экономика больших целей

Сегодня страна находится на развилке стратегий. И нам нужно выбрать верный путь. Мы можем продолжать спорить о перераспределении ограниченных ресурсов и ежегодно обсуждать новые налоги. А можем поставить перед собой более амбициозную задачу - создать условия для ускоренного экономического роста на десятилетия вперед. Эстония уже доказала, что способна совершать экономические прорывы. Но для этого необходимы политическая воля, стратегическое мышление и готовность смотреть дальше ближайших выборов.

Уровень жизни людей определяется не количеством политических заявлений, а силой экономики. Поэтому главный вопрос для Эстонии сегодня звучит очень просто: хотим ли мы управлять стагнацией или строить рост? Я убежден, что стране необходима экономика больших целей, больших проектов и больших возможностей. Только так можно обеспечить устойчивое повышение благосостояния жителей Эстонии и вернуть стране лидерские позиции в балтийском регионе.

Последние годы государственная политика в Эстонии все чаще напоминает работу бухгалтерии. Нам объясняют, где необходимо сократить расходы, какие налоги повысить и какие обязательства урезать. Но ни одна страна не стала богатой только благодаря экономии и урезаниям. Богатыми становятся те государства, которые умеют создавать новые производства, привлекать инвестиции, повышать эффективность и открывать возможности для бизнеса и людей.

Если мы не начнем действовать сейчас, то рискуем окончательно закрепиться в статусе страны, которая бесконечно рассказывает миру о своих вчерашних достижениях. Если же начнем говорить о будущем и инвестировать в развитие, то у Эстонии есть все шансы вернуть титул лидера балтийского региона. Но для этого необходимо отказаться от самоуспокоения. Экономический рост не возникает из политических лозунгов. Он рождается из больших целей, больших проектов и большой ответственности перед будущими поколениями. Именно такой разговор сегодня нужен Эстонии. Не о том, как делить все более скромный пирог экономики, а о том, как сделать его больше и доступнее для всех жителей страны.