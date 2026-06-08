Назад Эстонские суда продолжают перевозить оксид алюминия в Россию, в Европе тема вызвала бурные споры Суда эстонской компании Hansa Shipping продолжают забирать оксид алюминия с ирландского завода российской компании, тогда как в Европе вокруг этих перевозок разгорелись споры.

В понедельник с утра судно Hansa Shipping Karoliina стояло в Ирландии – у причала, которым управляет российский алюминиевый гигант Rusal. Именно с этого причала вывозят оксид алюминия с принадлежащего Rusal ирландского завода Aughinish, и чаще всего эти перевозки идут в Россию.