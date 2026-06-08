Эстонские суда продолжают перевозить оксид алюминия в Россию, в Европе тема вызвала бурные споры

В понедельник с утра судно Hansa Shipping Karoliina стояло в Ирландии – у причала, которым управляет российский алюминиевый гигант Rusal. Именно с этого причала вывозят оксид алюминия с принадлежащего Rusal ирландского завода Aughinish, и чаще всего эти перевозки идут в Россию.
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Фраза «меньше слов, больше дела» хорошо характеризует стиль ведения бизнеса и общения с общественностью владельцев Baltic Maritime Logistics Group (BMLG). Этот концерн с выдающейся прибылью возглавляют те, кто получают одни из крупнейших дивидендов в Эстонии.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.