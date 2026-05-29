Александр Костин: скорость в финансовом бизнесе по-прежнему важна, но ее одной уже недостаточно

Сегодня в Placet Group работает около 50 человек, а в дочерней компании в Литве — еще примерно 30 сотрудников. «Когда компания растет, меняется и уровень ответственности. В небольшой компании многие вопросы можно решать оперативно, но в финансовой группе каждое решение должно быть продуманным и системным», — отмечает Костин.

По его словам, за последнее десятилетие отрасль стала значительно более профессиональной и регулируемой. Если раньше основное внимание часто уделялось лишь скорости, то сегодня рынок требует ответственного кредитного анализа, эффективных цифровых процессов и умения предложить клиенту подходящее решение в нужный момент.

Люди больше не хотят носить пластиковую карту в кошельке

Одно из самых заметных изменений в финансовом секторе связано с тем, как люди пользуются услугами. Если физическая банковская карта долгое время была чем-то само собой разумеющимся, то сегодня потребители все чаще переходят на виртуальные решения.

По словам Костина, Placet Group очень четко видит эти изменения и в поведении своих клиентов. «Клиент больше не хочет ждать, пока пластиковая карта придет по почте. Он ожидает, что сможет оформить услугу по телефону и сразу начнет ею пользоваться. Именно такие изменения ожиданий заставляют финансовые компании выстраивать свои услуги быстрее и удобнее», — прямо говорит Костин.

Похожую тенденцию подтверждает и статистика платежей Европейского центрального банка. Из опубликованного в начале этого года отчета следует, что в первой половине 2025 года количество бесконтактных карточных платежей выросло на 12,8%.

Это показывает, что карточные платежи становятся все более цифровыми, быстрыми и менее зависимыми от физической карты.

Для потребителя это изменение означает прежде всего удобство. Карта уже не обязательно должна быть куском пластика в кошельке — она может находиться в телефоне, часах или цифровом кошельке. Для Placet Group карточные решения не являются новым направлением: по словам компании, именно она первой среди небанковских поставщиков финансовых услуг в Эстонии начала предлагать кредитные карты Visa. Кредитные карты Placet можно использовать как в обычных магазинах и интернет-магазинах, так и для снятия наличных. Через приложение компании карту также можно подключить к Apple Pay или Google Pay. «Сегодня финансовый сектор конкурирует уже не только за счет процентной ставки или цены. Очень серьезная конкуренция существует именно с точки зрения удобства пользования», — говорит Костин.

По словам Костина, та же логика распространяется и на решения рассрочки. Все более привычной становится ситуация, когда клиенту при совершении покупки нужен гибкий способ оплаты — будь то интернет-магазин или обычная торговая точка. Из-за растущего спроса и потребностей клиентов Placet Group вывела на рынок решение «Оплата по частям», которое позволяет оформить рассрочку непосредственно у продавца во время покупки. По мнению Костина, это показывает, что финансовая услуга больше не является отдельным от покупки процессом, а становится частью покупательского опыта.