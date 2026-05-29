Александр Костин: скорость в финансовом бизнесе по-прежнему важна, но ее одной уже недостаточно

Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.
- Oдин из основателей и председатель правления Placet Group Александр Костин.
Placet Group, отмечающая в мае свое 19-летие, прошла через эти изменения на собственном опыте. Из компании эпохи SMS-кредитов она выросла в многопрофильную финансовую группу, предлагающую потребительские кредиты, кредитные решения (в том числе кредитные карты), рассрочку, кредиты под залог недвижимости и бизнес-кредиты без залога. «Если раньше все строилось на том, что человек просто хотел как можно быстрее получить деньги, то сегодня клиенты ожидают комплексную услугу», — говорит один из основателей и председатель правления Placet Group Александр Костин.
От эпохи SMS-кредитов — к многопрофильной финансовой группе
Placet Group начала деятельность в то время, когда SMS-кредиты были в Эстонии новым и быстрорастущим явлением. Сегодня тот рынок по сути исчез или полностью трансформировался.
Костин отмечает, что, хотя бренд Smsraha по-прежнему входит в состав группы, деятельность Placet Group давно вышла далеко за пределы первоначального направления. «На практике мы уже давно предлагаем клиентам гораздо больше, чем просто быстрый кредит», — говорит Костин. Помимо вышеупомянутых услуг, в группу сегодня также входят бренды Laen.ee
и Placet.ee
.
Сегодня в Placet Group работает около 50 человек, а в дочерней компании в Литве — еще примерно 30 сотрудников. «Когда компания растет, меняется и уровень ответственности. В небольшой компании многие вопросы можно решать оперативно, но в финансовой группе каждое решение должно быть продуманным и системным», — отмечает Костин.
По его словам, за последнее десятилетие отрасль стала значительно более профессиональной и регулируемой. Если раньше основное внимание часто уделялось лишь скорости, то сегодня рынок требует ответственного кредитного анализа, эффективных цифровых процессов и умения предложить клиенту подходящее решение в нужный момент.
Люди больше не хотят носить пластиковую карту в кошельке
Одно из самых заметных изменений в финансовом секторе связано с тем, как люди пользуются услугами. Если физическая банковская карта долгое время была чем-то само собой разумеющимся, то сегодня потребители все чаще переходят на виртуальные решения.
По словам Костина, Placet Group очень четко видит эти изменения и в поведении своих клиентов. «Клиент больше не хочет ждать, пока пластиковая карта придет по почте. Он ожидает, что сможет оформить услугу по телефону и сразу начнет ею пользоваться. Именно такие изменения ожиданий заставляют финансовые компании выстраивать свои услуги быстрее и удобнее», — прямо говорит Костин.
Похожую тенденцию подтверждает и статистика платежей Европейского центрального банка. Из опубликованного в начале этого года отчета следует, что в первой половине 2025 года количество бесконтактных карточных платежей выросло на 12,8%.
Это показывает, что карточные платежи становятся все более цифровыми, быстрыми и менее зависимыми от физической карты.
Для потребителя это изменение означает прежде всего удобство. Карта уже не обязательно должна быть куском пластика в кошельке — она может находиться в телефоне, часах или цифровом кошельке. Для Placet Group карточные решения не являются новым направлением: по словам компании, именно она первой среди небанковских поставщиков финансовых услуг в Эстонии начала предлагать кредитные карты Visa. Кредитные карты Placet можно использовать как в обычных магазинах и интернет-магазинах, так и для снятия наличных. Через приложение компании карту также можно подключить к Apple Pay или Google Pay. «Сегодня финансовый сектор конкурирует уже не только за счет процентной ставки или цены. Очень серьезная конкуренция существует именно с точки зрения удобства пользования», — говорит Костин.
По словам Костина, та же логика распространяется и на решения рассрочки. Все более привычной становится ситуация, когда клиенту при совершении покупки нужен гибкий способ оплаты — будь то интернет-магазин или обычная торговая точка. Из-за растущего спроса и потребностей клиентов Placet Group вывела на рынок решение «Оплата по частям», которое позволяет оформить рассрочку непосредственно у продавца во время покупки. По мнению Костина, это показывает, что финансовая услуга больше не является отдельным от покупки процессом, а становится частью покупательского опыта.
Текст уточнен 27.05 в 16:32
Именно поэтому Placet Group активно инвестирует и в ИТ-решения. Чем понятнее и быстрее процесс, тем лучше услуга соответствует ожиданиям клиента.
Банки не всегда работают в темпе, которого ждет клиент
В последние годы Placet Group все больше сосредотачивается и на финансировании бизнеса. По мнению Костина, многие компании ищут более гибкие альтернативы традиционным банковским кредитам, поскольку потребность в дополнительном финансировании может возникнуть быстрее, чем это позволяет классический кредитный процесс.
Проблема зачастую заключается не в том, что банк не предоставляет финансирование. Чаще вопрос состоит в длительности и жесткости самого процесса. «Даже успешная компания может пройти очень сложный путь для получения банковского финансирования: вопросы, дополнительные документы, ожидание. Для бизнеса это означает время, а время в бизнесе – это зачастую непосредственные расходы», — объясняет Костин.
По словам Костина, преимущество небанковского финансирования особенно заметно, когда компании необходимо действовать быстро — покрыть сезонную потребность в средствах, решить неожиданную финансовую проблему или воспользоваться появившейся возможностью. «Сегодня бизнес развивается гораздо быстрее, чем раньше. Если у компании появляется возможность для роста или возникает краткосрочная потребность в финансировании, она не всегда может неделями ждать банковского ответа», — говорит он.
Именно поэтому Laen.ee
предлагает компаниям бизнес-кредиты
без залога на сумму до 100 000 евро. Компания может выбрать, что ей подходит больше — классический бизнес-кредит или расчетный. По словам Костина, расчетный кредит дает больше гибкости тем, чья потребность в финансировании может меняться от месяца к месяцу: для компании устанавливается лимит, а проценты начисляются только на использованную сумму. Плата за оформление расчетного кредита не взимается.
При этом Костин подчеркивает, что быстрое решение не означает автоматически дорогой или безответственный кредит. «В долгосрочной перспективе работает только такое кредитное предложение, которое понятно и разумно для обеих сторон», — говорит он.
19 лет спустя доверие значит больше, чем одно быстрое обещание
История Placet Group показывает, насколько сильно изменился финансовый рынок Эстонии менее чем за два десятилетия. Ориентированное исключительно на скорость мышление первых лет сменилось ожиданием того, что финансовая услуга будет одновременно удобной, прозрачной и ответственной.
По словам Костина, самое большое изменение заключается в том, что клиент больше не ищет просто быстрого ответа. Он хочет понимать, что ему предлагают, в какой ситуации это будет полезно и какие обязательства с этим связаны. Для компании это означает необходимость развиваться вместе с клиентом, а не оставаться в рамках старых подходов. «Финансовая сфера меняется очень быстро. Если люди меняют свои привычки, должны меняться и услуги. Для нас самое важное — уметь идти в ногу с этими изменениями», — подытоживает Костин.
