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Humana впервые за несколько лет завершила год с убытком и закрыла три магазина

Humana завершила прошлый год с убытком и за это время закрыла три магазина. Кроме того, аудитор второй год подряд повторяет замечание к учету запасов компании.
В 2026 году Humana управляет 20 магазинами. Из них десять находятся в Таллинне, два магазина – в Тарту, два – в Пярну, а также магазины в Выру, Курессааре, Хаапсалу, Вильянди, Валга и Раквере.
  • В 2026 году Humana управляет 20 магазинами. Из них десять находятся в Таллинне, два магазина – в Тарту, два – в Пярну, а также магазины в Выру, Курессааре, Хаапсалу, Вильянди, Валга и Раквере.
  • Foto: Liis Treimann
Выручка Humana в прошлом году достигла 12,3 млн евро, сократившись за год на 7%. Если в 2024 году компания заработала 17 099 евро прибыли, то 2025 год завершила с убытком в размере 14 411 евро, пишет портал kaubandus.ee.
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