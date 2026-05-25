Прибыль оптового торговца Svensky Kaubandus сократилась почти на четверть

В начале 2026 года Svensky Kaubanduse AS учредила дочернюю компанию Aromella OÜ, которая купила завод Põltsamaa и торговую марку у эстонской дочерней компании норвежского пищевого концерна Orkla – Orkla Eesti AS. Крупный собственник Svensky Kaubanduse – Свен Войтес.
Выручка компании в 2025 году составила почти 23,9 млн евро, увеличившись на 2%. В 2024 году выручка составляла 23,4 млн евро, следует из отчета.
Orkla Eesti завершила процесс поиска нового собственника для завода и бренда Põltsamaa, начатый осенью. Покупателем стала основанная на эстонском капитале компания Svensky Kaubanduse AS, работающая в сфере оптовой торговли и производства продуктов питания.
