Интервью

Аллан Раявеэ

15 сентября 2021 в 6:05 Поделиться:









Министр торговли США: Эстония способна предложить больше, чем низкие налоги

Министр торговли США Джина Раймондо считает, что, хотя эффективная налоговая система Эстонии – это чуть ли не национальная гордость, надо понять, что наша страна способна предложить зарубежным партнерам больше, нежели просто налоговые льготы. По мнению Раймондо, Эстония могла бы больше облагать налогом крупную корпоративную прибыль.

Министр торговли США Джина Раймондо Фото: Андрас Кралла

Министр торговли США, посетившая Эстонию в рамках Таллиннского цифрового саммита, общалась с местными властями не только на цифровые темы. Она в курсе, что Эстония выступает против движения в сторону глобальной налоговой реформы, во главе которого стоят США.