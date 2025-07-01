Назад 01.07.25, 13:52 Перерождение после банкротства: на месте завода в Нарве планируется хаб для других заводов В марте 2025 года металлообрабатывающее предприятие Evmet-Mehaanik было признано банкротом. Для владельцев завода это было печально, но ожидаемо. У них уже была на руках детальная планировка для строительства здесь производственного здания нового типа – Joala Tehnohub.

Павел Китаевский на крыше административного корпуса завода Evmet-Mehaanik. Внизу – старые цеха и гаражи, которые планируется снести, а вдали виден новый завод магнитов NPM Narva.

Foto: Николай Андреев

Предприятие Evmet-Mehaanik проработало 31 год, но основано было на базе еще более старого литейно-механического завода при Кренгольме. Как и другие предприятия в промзоне на южной окраине Нарвы, оно располагается в зданиях советского времени, уже сильно амортизированных. Четырехэтажный административный корпус практически заброшен, в цехах какая-то жизнь еще теплится, но в их реконструкцию нет смысла вкладываться.

Сразу за забором старого завода – нарвский промпарк IVIA, где с помощью Фонда справедливого перехода строятся новые предприятия.

Чтобы развивать конкурентоспособное производство на месте закрытого, нужно снести старые корпуса и построить новое производственное здание по современным требованиям, говорит в интервью ДВ Павел Китаевский – совладелец компании TEKO Invest, которая владеет недвижимостью обанкротившегося завода и была основным владельцем самого промышленного предприятия.

Статья продолжается после рекламы

Эскизный проект технохаба на месте бывшего завода Evmet-Mehaanik.

Foto: TEKO Invest

Но те производства, которые приходят в наш город, работают и развиваются у нас в регионе, вселяют некий оптимизм. Не все так плохо, не все смотрят на наш регион с пессимизмом. Мы, конечно, тоже переживаем, но придерживаемся позиции «делай, что должен, и будь, что будет».

У нас достаточно неплохой производственный участок, потенциал которого мы планируем развивать. Буквально рядом с нами расположен промышленный парк Кулгу с уже развитой инфраструктурой. Сейчас идет строительство новой дороги, которая полноценно свяжет наш комплекс и промышленную зону с районом Кренгольм. Еще несколько лет назад мы были в транспортном тупике, и к нам вела только грунтовая дорога, но уже сегодня ситуация меняется. В ближайшие пару лет рядом планируется строительство новой электрической подстанции, которая даст новые возможности по мощностям.

Мы сейчас находимся между площадкой Кулгу Нарвского промпарка IVIA и старой промзоной на южной окраине Нарвы...

Фактически, между нарвским заводом магнитов и Кренгольмом. Существующие здания довольно амортизированы, и в их текущем состоянии возможности для развития весьма ограничены. Современное производство требует современных условий – как технических, так и инфраструктурных – чтобы иметь возможность масштабироваться и эффективно конкурировать. В старых корпусах этого, к сожалению, достичь невозможно.

Статья продолжается после рекламы

Но какое-то производство в старых цехах у вас еще осталось?

Да, сейчас мы пытаемся развивать небольшое металлообрабатывающее производство, и на этот счет у нас есть определенные надежды и планы. Возможно, в перспективе мы станем частью Joala Tehnohub. Это, по сути, своего рода рестарт, перерождение.

Причины того, что произошло с компанией Evmet-Mehaanik – отчасти где-то допущенные ошибки в управлении, где-то постепенно набегающие проблемы, связанные с дороговизной энергоносителей, с волатильностью и нестабильностью рынка, со всеми последними событиями от пандемии до войны. Все это, в конечном счете, привело к банкротству. Это, конечно, очень тяжелый и неприятный момент, но такова реальность бизнеса, так бывает. Мы пытаемся пережить этот этап и двигаться дальше, используя потенциал нашего участка для развития промышленной недвижимости и нового производства.

Ангары, в которых работал завод Evmet-Mehaanik.

Foto: Николай Андреев

Судя по эскизам, вы планируете снести все старые здания и построить новое производственное здание. И будете по частям сдавать его в аренду другим предприятиям?

Да, именно такая идея. Детальную планировку нам утвердили в июне 2023 года, и она позволяет разместить на этом участке до 12 000 квадратных метров производственных площадей. Мы сможем дать производственному бизнесу современные условия без капитальных затрат.

Это похоже на промышленный инкубатор, который Ида-Вируское инвестиционное агентство (IVIA) сейчас строит примерно в километре от вас.

Идеи в чем-то похожие, но они отличаются. Все-таки инкубатор - это инкубатор. Туда компания заходит по соглашению с промпарком для развития своей идеи, своего стартапа, с дальнейшим строительством своего предприятия на территории промпарка. Срок нахождения в инкубаторе ограничен, есть определенные условия, а площади – небольшие.

Большой производственный бизнес, связанный, например, с деревообработкой или металлообработкой, там не разовьешь в полной мере. Для этого нужно больше пространства, нужны более мощные грузоподъемные механизмы, соответствующие высоты потолков.

Статья продолжается после рекламы

Если просто посмотреть по сторонам на ваших ближайших соседей - всё это старые корпуса советского времени, большинство из них были построены для одних предприятий, а сейчас приспособлены под другие, новые производства.

Да, таких площадей достаточно, но в них не везде есть достаточно комфортные условия, как, например, отопление и санитарные условия. Также возникают вопросы к размеру, геометрии и качеству этих помещений. В Нарве вполне достаточно старых производственных площадей, которые сдаются в аренду, но они, как мне кажется, скорее, для малых предприятий. Наш проект, возможно, был бы интересен производственному бизнесу, которому нужны более современные, просторные и функциональные площади, который рассматривает возможность переноса или расширения производства в Нарву, но при этом не готов делать капитальные затраты в недвижимость.

Примерно, как новый цех Fortaco Estonia, который недавно открылся в готовом производственном здании, купленном после переезда из него другого производства?

Да, это хороший пример. Наше здание планируется модульным, поэтому можно будет изменять площади для клиента, который, например, хочет расширяться за счет ушедшего арендатора.

Вы сказали, что вопрос с арендаторами пока открыт. Но какие-то предварительные разговоры с возможными арендаторами были?

Безусловно. Мы проводили предварительные – скажем так, обзорные – изыскания среди местного бизнеса, который, как нам казалось, мог бы быть заинтересован в новых производственных площадях. И, к сожалению… а может и к счастью, эти бизнесы сейчас не испытывают интереса. Изменилась текущая конъюнктура.

Один из цехов завода Evmet-Mehaanik.

Foto: Николай Андреев

Почти все, кто сейчас приходит в Нарву с новыми производствами, приходят с помощью Фонда справедливого перехода, а не только потому, что здесь дешевле рабочая сила или производственные площади… Как вы считаете, когда пройдет эта волна новых предприятий, в Нарве вообще останется потенциал развития промышленности?

Я думаю, здесь очень многое зависит от экономической политики государства и от того, как государство вообще будет смотреть на наш регион. Конечно, большое значение будет иметь то, как закончится военный конфликт между Россией и Украиной, как быстро откроются границы, как быстро возродятся взаимоотношения бизнеса, потому что бизнес все-таки живет в несколько другой плоскости, нежели политика. Я очень надеюсь, что именно через бизнес вновь будут налажены взаимоотношения, потому что нельзя же теперь до конца жизни находиться в этой конфронтации. Тогда Нарва снова обретет тот приграничный потенциал, который был прежде.

Статья продолжается после рекламы

Конечно, сегодняшнее время – достаточно сложное, напряженное, оно заставляет государство делать определенные шаги. Понятно, что эти шаги вынужденные, но понятно и то, что они не лучшим образом сказываются на бизнес-атмосфере и вообще на атмосфере жизни.

Эскизный проект Joala Tehnohub.

Foto: TEKO Invest

Если вынести за скобки возможности и Фонда справедливого перехода, и трансграничного бизнеса, во многих случаях предпринимательство здесь развивают те, кто может развивать его только здесь. Вы и сами пример тому. Завод трудно перенести, а месторождение в другое место вообще не передвинуть.

Да, к сожалению.

Если это так, то потенциальных инвесторов, которые могут открыть в Нарве новые производства, вам нужно искать скорее среди местного бизнеса, который как оказалось, сейчас не очень заинтересован?

За исключением крупных предприятий нашего города и региона, здесь достаточно много малого бизнеса. Но я не думаю, что наш проект будет им интересен в полной мере, потому что все-таки это сопряжено с определенными рисками, которых сейчас немало, хотя и с определенными возможностями.

Когда ты работаешь в малом бизнесе, ты, кажется, все держишь все под контролем, все знаешь. А расширение повышает уровень ответственности, затрат, и многих это пугает, люди начинают сомневаться. Но есть и другая категория предпринимателей – те, кто должен развиваться, потому что, условно говоря, их бизнес идет, растет, все вроде получается и нужно двигаться дальше. Вот им мы могли бы помочь.

Но я достаточно аккуратно отношусь к этой истории: очевидно, мы не должны ограничиваться только внутренним потенциалом города и региона, потому что он у нас довольно ограниченный. Мы ориентируемся также на то, что получится привлечь предприятия из других регионов Эстонии и, возможно, даже из-за ее пределов.