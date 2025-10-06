Деловые ведомости
  • 06.10.25, 06:00

Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы

Эстонские компании продолжают торговать с Россией, несмотря на неоднократные призывы политиков отказаться от такого бизнеса. Но так ли уж велика их роль в российской экономике? И можно ли вовсе остановить поток товаров в РФ?
Эксперт Райво Варе считает, что трудно требовать чего-то от эстонских предприятий, когда крупные транснациональные корпорации продолжают сотрудничать с Россией.
  • Эксперт Райво Варе считает, что трудно требовать чего-то от эстонских предприятий, когда крупные транснациональные корпорации продолжают сотрудничать с Россией.
  • Foto: Лийз Трейманн
Эстонская продукция по-прежнему просачивается в Россию через третьи страны. На этой неделе ДВ выпустили материал, в котором рассказывает о том, как попадает на полки российских супермаркетов бытовая химия Mayeri, и это – далеко не единственный пример прямых или косвенных поставок в Россию. Куда больше такого рода примеров приводится, например, в статье Eesti Ekspress.
«Циничный взгляд, все по Ленину: “Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим”. Да еще и намылят. Эти люди не видят возможностей в бизнесе без привычных схем, а на все остальное им наплевать», – комментирует ситуацию эстонский предприниматель и эксперт Райво Варе.
По его словам, в поддержании работы российской экономики трудно обвинить именно эстонские фирмы. Варе отметил, что из 1500 крупнейших западных компаний, работавших на рынке РФ, действительно ушла примерно треть, еще треть — формально ушли, но сохраняют за собой право вернуться, либо продолжают работать через посредников, и последняя треть продолжает работать также, как работала до февраля 2022 года: «Причем, есть даже такие как Schlumberger, которые заняты даже не в самой нефтедобыче, а в сервисном обслуживании этой добычи».

Статья продолжается после рекламы

Варе напомнил, что в основном «уходы из России» представляли собой процесс management buy out (MBO), то есть выкуп управленцами местного подразделения, что оставляет хорошую площадку для потенциального возвращения. «В основном это были MBO, к тому же были нашумевшие кейсы когда Путин у корпораций бизнесы просто забирал, как скажем у финской Neste и датской Carlsberg, Danone. А вот с Exxon сейчас ведутся переговоры по возвращению в проект на Сахалине», – рассказывает эксперт.
Варе также обратил внимание, что эстонская торговая статистика показывает рост взаимодействий со странами Кавказа и Центральной Азии: формально отправленные туда товары зачастую фактически попадают в Россию. «Чтобы побороть это, нужно полностью закрывать границу с Россией для торговых операций – следуют они в Киргизию или не Киргизию, Казахстан или не Казахстан, – говорит он. – В таком случае торговля сама бы сошла на нет, просто невыгодно бы стало товары отправлять».
При этом Варе отмечает, что едва ли это имело бы значительный смысл в условиях, когда крупные компании продолжают работать с Россией. «Чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы в целом. Нужно принять трудные решения, которые не хотят принимать, – полный или относительно полный запрет на торговлю с Россией. Простых решений нет, нужно принимать системные меры, а у нас идет игра».
