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Инвестор Тоомас: Meta нашла новый способ заработать на моей лени

Новый ИИ-агент Meta Muse, за две недели вышедший в лидеры американских магазинов приложений, вероятно, ставит под угрозу целый ряд компаний, которые годами хорошо зарабатывали именно на том, что клиентам лень самим оформлять заказы и бронирования.
Meta хочет бесплатно предоставить пользователям очень широкий набор возможностей Muse, а со временем зарабатывать небольшую комиссию с транзакций, совершаемых через агента.
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