Инвестор Тоомас: Meta нашла новый способ заработать на моей лени
Новый ИИ-агент Meta Muse, за две недели вышедший в лидеры американских магазинов приложений, вероятно, ставит под угрозу целый ряд компаний, которые годами хорошо зарабатывали именно на том, что клиентам лень самим оформлять заказы и бронирования.
В начале октября истекает срок погашения моих облигаций Iute, и объем свободных средств вырастет настолько, что я смогу изучить новые инвестиционные идеи более тщательно, чем обычно. На этот раз мое внимание привлекла Uber, бизнес которой за последние годы значительно улучшился, однако над ее будущим навис один весьма серьезный вопрос.
Похоже, новые инвестиционные идеи я умею находить гораздо быстрее, чем принимать решения по старым, поэтому после летнего потока идей я вновь взглянул на свой список наблюдения и вычеркнул из него пять акций и один фонд.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.