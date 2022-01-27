В дровяном сарае у Маре нет электричества. Зато у пенсионерки есть налобный фонарь! Фото: Liis Treimann

Народная смекалка: жители Эстонии экономят электричество самыми необычными способами

Корреспонденты Äripäev побывали в гостях у находчивых жителей Эстонии, которые пользуются необычными способами экономии энергии. Кто-то ведет хозяйство при свете налобного фонаря, а кто-то вложил сотни тысяч евро в автономную систему энергообеспечения.

Урмас Куусик работает инженером-автоматиком на оконном заводе в Вильянди. Он сам написал программу, которая регулирует энергетическое потребление дома. "Например, котельная у нас автоматизирована", - рассказывает он. Когда дрова прогорают, задвижки закрываются сами собой и насосы перестают работать. "Сам придумал", - ухмыляется Урмас.

"Потом я сделал "умный бойлер", который работает в зависимости от биржевой цены электричества", - продолжает Урмас. Он посчитал, что на бойлер приходится четверть счета за электричество. Теперь вода в нем нагревается лишь тогда, когда цена на бирже низкая.