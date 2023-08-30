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Элийза Матсалу

30 августа 2023 в 9:37









В годовом отчете Stark Logistics поставки в Россию названы поставками в Великобританию

Склад Stark Logistics Фото: Лийз Трейманн

В годовом отчете Stark Logistics, ставшей эпицентром скандала вокруг Каи Каллас, поставки из Эстонии в Россию были названы поставками в Великобританию.

В отчете о хозяйственной деятельности за 2021 год Stark Logistics написала, что получила доход в размере 572 038 евро за поставки товаров в Россию.