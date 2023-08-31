Новости

Екатерина Мереминская

31 августа 2023 в 12:31









«Тюменские аэрозоли»: мы не поставляли баллоны Metaprint российскому МВД

Эстонские баллоны, как утверждает гендиректор завода, шли на изготовление этой серии кислородных аэрозолей Фото: Тюменские аэрозоли

Аэрозольные баллоны, изготовленные в Эстонии, не использовались для перцовых газов и не поставлялись российскому МВД, утверждает гендиректор «Тюменских аэрозолей» Юрий Холодилин. Поставки из Эстонии, как он сообщил ДВ, прекратились в начале 2023 года.

«Баллоны, которые мы покупали у Metaprint, шли под кислородные аэрозоли . Они для нас сразу на них наносили литографию - можно проверить, наверняка остались эскизы», - говорит гендиректор и владелец ООО «Тюменские аэрозоли», а также ООО «Завод тюменских аэрозолей» Юрий Холодилин.

Баллончики, которые используются для бытовой химии, рассчитаны на 6-8 Бар, а для кислорода нужны жестяные баллоны, которые выдерживали бы 15 Бар, объясняет он. Такие они нашли у Metaprint, причем у эстонского, а не российского завода.

Metaprint в центре скандала с премьер-министром В группу Metaprint в России входит завод (ООО "Аэропром"), который является одним из крупнейших производителей аэрозольных баллонов в России. После начала войны Metaprint продолжил деятельность в России. Материалы российского завода поставляются из Эстонии. Именно грузы Metaprint возила в Россию компания Stark Logistics, часть которой принадлежит Арво Халлику, мужу премьер-министра Каи Каллас. Как сообщал Eesti Päevaleht, Тюменские аэрозоли - крупный клиент Metaprint - поставляли баллончики МВД России и другим госорганам. Часть поставок из Эстонии в Россию были ограничены в начале этого года после введения санкций.

«Metaprint дополнительно обрабатывает швы изнутри, поэтому они не расходятся. Мы отсмотрели десятки поставщиков в России, в Китае и выбрали эстонские», – рассказывает Холодилин. Баллоны с кислородом продавались как в России, так и шли на экспорт обратно в Эстонию, а также Германию, Великобританию, говорит гендиректор завода.

В пандемию кислородные баллоны были особенно востребованы. Фото: Тюменские аэрозоли

Эстонские баллоны не использовались для изготовления аэрозолей со слезоточивым газом, настаивает он.

«Для средств самозащиты - перцовых баллончиков, про которые пишут, что мы поставляем МВД, нужно еще более высокое давление - 18-20 Бар. И они делаются из алюминия, не из жести. А у Metaprint мы покупали именно жестяные. Кроме того, они довольно компактные, а баллоны для кислорода мы заказывали самые большие, диаметром 65 мм», - приводит аргументы гендиректор завода.

В конце 2022 года - начале 2023 года эстонская компания предупредила, что «не сможет больше завести в Россию» эти баллоны, продолжает Холодилин. Закупать у российских заводов Мартти Лемендика Тюменским аэрозолям «не предложили». Поэтому он не может сказать, уходят ли российские заводы Metaprint с рынка. «Те, кто с головой дружит, не уходят - любая война рано или поздно закончится, а если уйти, то место быстро займут другие», - рассуждает он.