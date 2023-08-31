    «Тюменские аэрозоли»: мы не поставляли баллоны Metaprint российскому МВД

    Эстонские баллоны, как утверждает гендиректор завода, шли на изготовление этой серии кислородных аэрозолейФото: Тюменские аэрозоли

    Аэрозольные баллоны, изготовленные в Эстонии, не использовались для перцовых газов и не поставлялись российскому МВД, утверждает гендиректор «Тюменских аэрозолей» Юрий Холодилин. Поставки из Эстонии, как он сообщил ДВ, прекратились в начале 2023 года.

    «Баллоны, которые мы покупали у Metaprint, шли под кислородные аэрозоли. Они для нас сразу на них наносили литографию - можно проверить, наверняка остались эскизы», - говорит гендиректор и владелец ООО «Тюменские аэрозоли», а также ООО «Завод тюменских аэрозолей» Юрий Холодилин.
    Баллончики, которые используются для бытовой химии, рассчитаны на 6-8 Бар, а для кислорода нужны жестяные баллоны, которые выдерживали бы 15 Бар, объясняет он. Такие они нашли у Metaprint, причем у эстонского, а не российского завода.

    Metaprint в центре скандала с премьер-министром

    В группу Metaprint в России входит завод (ООО "Аэропром"), который является одним из крупнейших производителей аэрозольных баллонов в России. После начала войны Metaprint продолжил деятельность в России.

    Материалы российского завода поставляются из Эстонии. Именно грузы Metaprint возила в Россию компания Stark Logistics, часть которой принадлежит Арво Халлику, мужу премьер-министра Каи Каллас. Как сообщал Eesti Päevaleht, Тюменские аэрозоли - крупный клиент Metaprint - поставляли баллончики МВД России и другим госорганам.

    Часть поставок из Эстонии в Россию были ограничены в начале этого года после введения санкций.

    «Metaprint дополнительно обрабатывает швы изнутри, поэтому они не расходятся. Мы отсмотрели десятки поставщиков в России, в Китае и выбрали эстонские», – рассказывает Холодилин. Баллоны с кислородом продавались как в России, так и шли на экспорт обратно в Эстонию, а также Германию, Великобританию, говорит гендиректор завода.
    В пандемию кислородные баллоны были особенно востребованы.Фото: Тюменские аэрозоли
    Эстонские баллоны не использовались для изготовления аэрозолей со слезоточивым газом, настаивает он.
    «Для средств самозащиты - перцовых баллончиков, про которые пишут, что мы поставляем МВД, нужно еще более высокое давление - 18-20 Бар. И они делаются из алюминия, не из жести. А у Metaprint мы покупали именно жестяные. Кроме того, они довольно компактные, а баллоны для кислорода мы заказывали самые большие, диаметром 65 мм», - приводит аргументы гендиректор завода.
    В конце 2022 года - начале 2023 года эстонская компания предупредила, что «не сможет больше завести в Россию» эти баллоны, продолжает Холодилин. Закупать у российских заводов Мартти Лемендика Тюменским аэрозолям «не предложили». Поэтому он не может сказать, уходят ли российские заводы Metaprint с рынка. «Те, кто с головой дружит, не уходят - любая война рано или поздно закончится, а если уйти, то место быстро займут другие», - рассуждает он.

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