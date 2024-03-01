Эпицентр

Николай Андреев

1 марта 2024 в 6:30









Захват Капитолия по-нарвски: отставка руководителя больницы вызвала бурю эмоций

Доктор Аго Кыргвеэ поблагодарил митингующих за поддержку перед своим увольнением. Фото: Николай Андреев

Руководителем Нарвской больницы стал Юллар Ланно – врач, который 14 лет возглавлял Эстонский институт судебной экспертизы, был гендиректором Больничной кассы. Пока в запертом кабинете мэра шло заседание, на котором совет больницы назначил Ланно на должность, внутрь пытались попасть демонстранты, протестовавшие против увольнения прежнего руководителя больницы Аго Кыргвеэ.

Вечером 29 февраля на Ратушной площади Нарвы медики городской больницы организовали митинг в поддержку своего руководителя – Аго Кыргвеэ. Сам доктор Кыргвеэ также приехал на митинг, его встретили криками «Браво!» Встав на скамейку, доктор поблагодарил собравшихся за поддержку. Хотя его услышали далеко не все на площади (доктор говорил негромко и только по-эстонски), его слова поддержали аплодисментами.

«Люди выступили за свое право работать в свободной больнице, в стране, в Нарве. Они знают, что они хотят, и это очень здорово», – сказал он после этого представителям прессы.

Через час после начала митинга в ратуше началось заседание совета больницы, который снял доктора Кыргвеэ с должности члена правления больницы, представив ему в качестве обоснования список из 10 серьезных нарушений.

Новый руководитель больницы Юллар Ланно предпочел не комментировать эти претензии и сказал, что начнет с восстановления трудового мира в коллективе.

Митинг против отставки Аго Кыргвеэ с поста руководителя Нарвской больницы. Фото: Николай Андреев

«Может, железнодорожник какой-нибудь?»

На Ратушной площади Нарвы собралось не менее 150 человек. Для Нарвы, где протестные акции – редкое явление, это много. Здесь были медики Нарвской больницы, их близкие, пациенты, общественные активисты.

Участница митинга, руководитель Клиники анестезиологии, интенсивного лечения и экстренной медицины Нарвской больницы Вероника Рейнхард приехала работать в Нарву при Аго Кыргвеэ.

«Мы хотим, чтобы в Нарве была нормальная возможность получить медицинскую помощь – у всех людей, а не только у тех, у кого есть машина, чтобы уехать в Тарту или Таллинн», – объяснила она свое участие в митинге.

По ее словам, при докторе Кыргвеэ в Нарве появились новые врачи, многие из которых работают в других больницах, но приезжают в Нарвскую больницу на свои смены.

Вероника Рейнхард отметила, что за последнее время в Нарву приехали работать новые врачи. Фото: Николай Андреев

Нарвитянин Александр пришел на митинг с женой и ребенком.

«Нарвой правит мафиозная структура, так я бы сказал грубо и обобщенно, – высказался он. – Мне кажется, что доктор – человек порядочный. Я надеюсь, что я не обманываюсь. Мы живем в районе Кренгольма (там расположена Нарвская больница – прим. ред.). У меня есть знакомые врачи, которые очень хорошо отзываются об этом управленце. Город маленький, слухи расходятся, и мнение жителей очень хорошее».

Виктор с супругой Натальей стояли у нарвской ратуши с плакатом с надписью «Честные дела за спиною не делаются». Их дети – медики, а они сами время от времени оказываются пациентами.

«Насколько я знаю, в последнюю очередь работников медучреждения поставили в известность, что будет смена главы. Сколько можно терпеть такое? Аго сделал столько для этой больницы – его нужно на руках носить, а не снимать. И поэтому мы солидарны с медиками, хотим, чтобы его оставили в покое, и он работал на благо Нарвы и больницы», – объяснил Виктор.

По его словам, многие врачи-специалисты, к которым надо было ездить в Кохтла-Ярве, Тарту или Таллинн, стали принимать в Нарве. Здесь началось обучение медсестер. И появилась возможность проходить химиотерапию, добавила его супруга.

Он добавил, что недавно привозил жену в больницу на лечение, и остался доволен тем, что медперсонал стал работать более четко и быстро.

Кто будет новым руководителем больницы, к началу митинга было еще неизвестно.

“Даже медики не знают, кто придет. Может, железнодорожник какой-нибудь? Может еще кто-то? Кто в больничном совете - медики что ли? Нет, - сказал Виктор. - Надо назначать туда компетентных специалистов, которые в этом понимают. Не лезут же медики в их политические интриги - они уже который год власть делят”.

Расстались не друзьями

Аго Кыргвеэ вышел из кабинета мэра минут через 15 после того, как был туда приглашен. Он сообщил журналистам, что отправлен в отставку. Он получил список претензий к его работе, и собирается с этим списком пойти к юристам. Будет ли он обжаловать свое увольнение в суде, зависит от мнения юристов, сказал Аго Кыргвеэ. В то же время, возвращаться в больницу при нынешнем составе совета он не хочет.

“Они попросили меня покинуть зал. Формально кто-то сказал “спасибо”. Но, в общем-то, это всё. Но я от них этого и не ожидал”, - сказал доктор Кыргвеэ.

На вопрос, обидно ли ему, он ответил:

“Нет. Обидно было бы, если бы я их уважал”.

“Кыргвеэ как врач был хорош. Но везде есть свои правила. Было нарушение финансовых правил”, - сказал мэр Нарвы Яан Тоотс, уточнив при этом, что решение принял совет больницы, в который мэр не входит.

Практически те же слова об отстраненном члене правления сказал председатель совета больницы Алексей Евграфов.

Часть демонстрантов вошла в зал ратуши. Фото: Николай Андреев

Совет в осаде в кабинете мэра

Аго Кыргвеэ рассказал, что его ближайшие планы - отдыхать. В пятницу у него должен был начаться отпуск, он улетает на две недели в Соединенные Штаты.

На выходе из ратуши уже бывшего руководителя Нарвской больницы демонстранты встретили овацией.

После этого участники митинга постепенно расходились с Ратушной площади, но несколько человек зашли в ратушу, двери которой открыты для посетителей. Вскоре после выхода Аго Кыргвеэ, под дверями кабинета мэра стояли уже около двадцати человек, которые развернули плакаты, скандировали, стучали в закрытую дверь кабинета, пытались открыть ее. Никто из политиков к ним не вышел, что протестующие назвали трусостью. Учитывая ситуацию, было непонятно, продолжалось ли еще заседание совета, или его участники вышли через черный ход.

Участники демонстрации пытались открыть дверь в кабинет мэра Нарвы, стучались в нее, но безрезультатно. Фото: Николай Андреев

Через некоторое время, ничего не добившись, люди ушли от кабинета мэра. Администратор здания вызвала охрану, но “осаду” кабинета мэра протестующие сняли сами, до прибытия охранников.

“Это свобода, - прокомментировал ситуацию мэр Нарвы Яан Тоотс после ухода протестующих. - Люди могут это делать, у них было разрешение провести демонстрацию. Они пришли прямо сюда - ну, пришли и ушли. Они не знают, в чем дело. Были большие нарушения финансовой дисциплины. Каждое из них могло быть причиной отставки”.

“Никаких репрессий не будет, никаких показываний пальцем “ты зря это сделал” не будет. Наша основная задача теперь - восстановить рабочий мир, спокойствие в больнице. И чтобы дальше больница развивалась. Ни у кого нет задачи, чтобы эта больница превратилась в местечковый лазарет! Мы говорим о больнице, и Юллар Ланно - как раз тот человек, который обладает необходимой компетенцией”, - сказал Алексей Евграфов.

То, что члены совета не вышли к людям на площади и не поговорили с ними уже внутри ратуши, Евграфов объяснил так:

“Мы проводили совет. С людьми сегодня встречался мэр, встретится член правления… Надо говорить тогда, когда тебя готовы услышать. К сожалению, когда тебя не готовы услышать, иногда, может быть, лучше взять паузу”.

Нового руководителя привлекли вызовом

Юллар Ланно оставил ради работы в Нарвской больнице более высокооплачиваемое место в частной клинике в Таллинне.

“Я очень счастлив, что мы нашли такого сменщика как Юллар Ланно, который как раз последние 2,5 года занимался проектом больницы на 220 миллионов евро. Он прошел тот этап, который здесь надо начинать. Плюс он работал почти во всех крупных больницах Эстонии, по образованию он врач”, - сказал мэр Нарвы.

“Мы убедили человека, что Нарва - это новый вызов, который может быть интересен. И мы благодарны Юллару, что он согласился, принял этот вызов”, - сказал председатель совета больницы Алексей Евграфов.

Юллар Ланно стал новым руководителем Нарвской больницы. Фото: Николай Андреев

Работа Юллара Ланно в Нарвской больнице началась с 8 часов утра 1 марта.

“Во-первых, мне надо встретиться со своими коллегами, - рассказал он после назначения. - Я говорил только с несколькими людьми из более, чем семисот. Надо их узнать, поговорить с ними, понять все их трудности и вопросы, которые сейчас создали ситуацию, которая сейчас есть. Я все-таки думаю, что там очень много нужно слушать, анализировать, чтобы делать следующие шаги.

Во-вторых, государство выделило финансовые средства, чтобы построить новое здание. Есть очень четкий график, и за ним нужно следить, чтобы не оказаться в ситуации, что деньги надо будет вернуть.

Того, чем надо заниматься, очень много. Но я скажу, что в Департаменте здоровья я начал таким же образом. Я не знал людей, не знал систему. Если ты начинаешь нормально, с оптимизмом, всё улучшается, люди понимают, кто у них теперь новый начальник. Я все-таки очень верю, что всё будет позитивно”.

Юллар Ланно рассказал, что на прошлой и позапрошлой неделе посетил больницы в Валга, Йыэгева и в Нарве и заметил, что большинство классных специалистов - в Тарту и в Таллинне.

“Если приходить куда-то с моим медицинским образованием и опытом, то в те места, где специалистов не так много. Я думаю, почему бы и не Нарва?” - сказал новый руководитель Нарвской больницы.

По поводу митинга, который проходил во время его назначения, Ланно сказал, что готов встретится со всеми недовольными сотрудниками: “Я готов говорить с теми, кто наделали здесь столько шума. Но я не думаю, что они здесь из-за меня”.

Юллар Ланно намерен найти себе жилье и переехать в Нарву, но без семьи: “У меня дети уже взрослые, а жена - врач в Таллинне. Наверное, будет, скорее, гостевой брак”.