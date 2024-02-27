    Древнесоветские термы Ида-Вирумаа пытаются выжить несмотря на нехватку финансирования

    Общественная баня Нарва-Йыэсуу проходит аварийный ремонт после того, как в трубах замерзла вода.Фото: Николай Андреев

    Кроме больших спа и банных комплексов на Северо-Востоке Эстонии продолжают работать старые общественные бани, оставшиеся с советских времен. Зачастую оборудование и сами здания изношены, но для местных жителей это важная часть жизненного уклада.

    Часть этих бань являются планово-убыточными и субсидируются местными самоуправлениями, часть всё же выходит на самоокупаемость. Но в обоих случаях их назначение, по сути, не коммерческое, а социальное.
    Попытки местных властей отказаться от бань встречают сопротивление жителей: за последние годы подписи в поддержку своей бани собирали любители попариться в Нарве, в Силламяэ, в Сомпаской части Кохтла-Ярве. В нарвском случае - безуспешно, но в Силламяэ и Сомпа на продолжение работы бани деньги в городском бюджете пока находятся.
    Футбольный судья Валерий Виноградов посещает городскую баню Силламяэ каждую неделю.Фото: Николай Андреев

    70-летний спортсмен: это социальная необходимость

    Валерий Виноградов почти полвека работал на Сланцехимическом заводе Силламяэ, но в своем городе известен, прежду всего, как футболист и футбольный судья, который судил в том числе матчи ФИФА и УЕФА.
    “Баня - это социальная необходимость, независимо от возраста, - говорит Валерий Виноградов. - Особенно, когда люди заняты физическим трудом, за неделю у них накапливается усталость, мышцы спазмируются. А после баньки выходишь, как вновь родившийся”.
    Городская баня Силламяэ - часть архитектурного комплекса центра города 50-х годов, с высокими потолками и лепниной на стенах. Первый этаж сдается в аренду магазинам и парикмахерской, а сама баня работает на втором. В субботу здесь женский день, в воскресенье - мужской. Раньше баня работала и в понедельник, но ради экономии от этого отказались.
    Силламяэская баня построена в том же стиле 1950-х, что и весь центр города.Фото: Николай Андреев
    По словам Виноградова, он всегда ходит в баню утром, к открытию, когда перед запертыми еще дверями уже стоят больше 30 человек. Среди них много пенсионеров, бывших спортсменов, но приходят и молодежь, и дети.
    “Баня, конечно, убыточна. Но, извините, нельзя всё делать прибыльным! Люди платят налоги, и город должен их как-то разумно распределять”, - рассуждает Виноградов.
    Он как пенсионер платит за разовый билет 6 евро, но готов платить и немного дороже, лишь бы баня продолжала работать. Денег у города не хватает - в начале февраля ERR сообщал, что в бюджете этого года дотацию бане урезали с 29 000 до 14 000 евро.
    “Тюнинговый цех” в бане Нарва-Йыэсуу.Фото: Николай Андреев

    В бане есть цех по восстановлению бани

    В приморской части Нарва-Йыэсуу, где самая высокая концентрация спа в Ида-Вирумаа, тоже существует городская баня. Старое здание из камня стоит на берегу Наровы рядом с портом. С 2009 года оператором бани является предприниматель Роман Бойко, более известный как владелец нарвского арт-клуба Ro-Ro.
    Сейчас Роман с помощником своими руками ремонтируют баню: в конце декабря, в сильный мороз внутри промерзли и лопнули водопроводные трубы. Впрочем, ремонт здесь - процесс непрерывный. Роман говорит, что за последние годы удалось остановить разрушение здания, и теперь ее нужно приводить в соответствие нормам.
    “Чтобы всё здесь работало, нам даже пришлось создать в бане “тюнинговый цех”, - говорит Роман. - Сейчас подорожала коммуналка, подорожали дрова, поступления пропали - а мы существуем только за счет продажи билетов, плюс спонсорская помощь”.
    Роман с помощниками своими силами заменили кровельное покрытие, сейчас устанавливают противопожарные двери. Заказывать эту работу в специализированных фирмах невозможно, говорит Роман Бойко: доходов бани на это не хватит. Плитке на полу и на стенах, скамейкам, деревянному полу помывочной уже несколько десятилетий. А в парилке все не такое долговечное: деревянные детали портятся, камни в каменке трескаются.
    Сердце старой усть-наровской бани - огромная печь, сваренная из толстых стальных листов, которую Роман с друзьями модернизировали самостоятельно и теперь постоянно латают: металл не выдерживает такого жара. Парилка, как и печь, - большая, сюда могут поместиться до 10 или даже 15 человек.
    Это не топка большого паровоза, а печь в старой общественной бане на берегу Наровы. Роман Бойко и его друзья переделывали печь сами. Фото: Николай Андреев
    “Заходят и сразу начинают кричать: подбрасывай! - рассказывает Роман Бойко. - Представляешь, если в комнату положить замороженную тушу быка - от него будет холодно. А тут 100 градусов, заходит 700 кг тридцатиградусной “человечины”, и температура сразу понижается. Здесь столько тонкостей. Мне раньше казалось - ну, банька, топишь ее спокойно, люди приходят… Но это бесконечный геморрой, просто бесконечный”.
    Сейчас Роман надеется, что оживить баню Нарва-Йыэсуу удастся в марте, и работать она будет по пятницам, субботам и воскресеньям.
    Общественная баня Нарва-Йыэсуу требует еще значительных инвестиций, но уже не разрушается.Фото: Николай Андреев

    Муниципальная, но не убыточная

    В посёлке Ольгина, на административной территории Нарва-Йыэсуу также продолжает работу баня, которая принадлежит муниципальному предприятию Narva-Jõesuu Kommunaal. Его руководитель Евгений Хохлов рассказал, что баня не приносит прибыли, но окупается. При этом для местных жителей билеты дешевле, чем для приезжих.
    А приезжие клиенты есть - по пятницам, субботам и воскресеньям, когда работает баня, по словам Хохлова, парковка у бани заполнена. Попариться приезжают не только из соседних поселков, но и из Нарвы.
    В самой Нарве действующей городской бани сейчас нет. Город приватизировал ее с условием, что она будет работать не менее 15 лет. Этот срок истек еще в 2016 году, и баня несколько раз то открывалась, то закрывалась.
    Городские власти пытались привлечь инвестора для строительства новой бани, обещая бесплатный подвод коммуникаций, но за несколько лет желающих не нашлось. В итоге в октябре 2023 года горсобрание решило строить муниципальную баню при существующем городском бассейне.

    Спа и личные бани не победили

    Из нескольких общественных бань Кохтла-Ярве только одна - в поселке Сомпа - управляется муниципальным предприятием. Коммунальная фирма OSK Grupp получает дотацию из городского бюджета. В январе над баней нависла опасность закрытия, и Антон Диев, бывший председатель совета OSK Grupp, который после смены власти оказался в оппозиции, начал собирать подписи за то, чтобы сохранить заведение. Сейчас его работа продлена на три месяца.
    Антон Диев отмечает, что не у всех жителей Сомпа есть горячая вода. Для пенсионеров, которые в своих домах греют воду с помощью печи, это просто тяжело - легче сходить в общественную баню. Билет сейчас стоит 8 евро, а до недавнего повышения посетить баню можно было всего за 6.
    Баня работает по субботам с восьми утра до восьми вечера и привлекает в том числе клиентов из других городов, рассказывает Диев, который и сам посещает эту баню.
    В отличие от жителей Сомпа, у усть-наровцев есть богатый выбор бань - помимо старой городской бани в Нарва-Йыэсуу несколько современных спа-комплексов с саунами. Почему же все клиенты не ушли туда?
    Прежде всего, из-за цены. По словам Бойко, цена билета в усть-наровской бане - 10 евро, и это та цена, которая позволяла бы постепенно развиваться. Но есть различные скидки для пенсионеров, детей, подростков, людей с особыми потребностями. В итоге билеты по полной цене покупают лишь четверть всех посетителей.
    “Эта баня - особенная, - с гордостью говорит Роман Бойко. - Рядом река. В любое время ты можешь выйти и искупаться. И эстетика здесь очень притягательная”.
    Для жителей Силламяэ, особенно пенсионеров, ехать в спа Нарва-Йыэсуу сложнее, чем дойти до местной бани. А еще, добавляет Валерий Виноградов, в спа нет веников, да и пар там часто не тот - как в сауне, а не в бане.
    С другой стороны, под Нарвой и под Силламяэ много садоводств, где у многих есть собственные бани на участках. В поселке Ольгина также много частных домов со своими банями. Зачем идти в городскую, если можно истопить собственную, построенную по своему вкусу?
    Валерий Виноградов отвечает, что дачи с банями есть не у всех - у него, например, нет. А зимой и некоторые обладатели собственных бань пользуются городской, поскольку приехать в промерзшую баню, протопить, накачать воду, а затем не забыть слить ее…
    “Устанешь, уже и не до бани будет”, - говорит он.

    Баня-клуб и баня-ратуша

    И, конечно, любители городских бань отмечают, что ходят туда не только, чтобы мыться.
    “Люди приходят в баню и попариться, и обсудить, что происходит в нашем государстве и за его пределами, - говорит Валерий Виноградов. - Люди, которые неделями не видятся, например, работают в Финляндии, приезжают сюда к родителям, и приходят пообщаться в баню. А когда человек не общается, он замыкается в себе, ему и жить не интересно - и он быстрее старится”.
    В силламяэской бане есть буфет с напитками, но безалкогольными. Поэтому сцен, как в “Иронии судьбы”, в этой бане не бывает, заверяет Валерий Виноградов. Сам он заваривает с собой в баню чай с имбирем. В бане Сомпа, рассказывает Антон Диев, есть столики, и можно приносить свои напитки, так что после посещения парилки случаются буквально семейные чаепития.
    По словам Диева, в том же здании, что и баня, располагаются кабинеты сотрудников коммунального предприятия OSK Grupp, а также городских чиновников - поэтому в будние дни это административное здание, а по субботам - общественная баня.
    Как долго еще просуществуют такие бани, теперь зависит не только от городских властей.

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