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16 февраля 2024 в 14:30









Нарва анонсировала сокращение 81 сотрудника Солдинаской школы

Солдинаская школа в Нарве. Фото: Николай Андреев

Согласно первичному уведомлению, поступившему в Кассу по безработице, в связи с закрытием Солдинаской школы под сокращения попадет 81 сотрудник, в том числе 57 педагогов.

Руководитель отделения Кассы по безработице в Ида-Вирумаа Аннеки Теэлахк пояснила, что пока речь о первичном уведомлении, сейчас выясняется, кто из персонала отправится работать в другие школы. Хотя Касса уже провела первое мероприятие для сокращаемых работников, между первым уведомлением и фактическим увольнением многое еще может измениться, напомнила Теэлахк в комментарии ERR

По данным властей Нарвы, из 57 сокращаемых учителей школы 27 не соответствуют новым квалификационным требованиям, которые вступят в силу с 1 августа это года. Ожидается, что также решения о сокращениях будут приняты в связи с закрытием детского сада «Пяэсуке».