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dv.ee

1 января 2024 в 10:17









Маркус Виллиг: "налог Путина" висит на шее каждого жителя Эстонии

Глава Bolt считает, что необходимо инвестировать в оборонный бюджет, чтобы убедить инвесторов: в Эстонии безопасно. Фото: Liis Treimann

Из витающего над Эстонией риска безопасности не так просто выпутаться, и для того, чтобы убедить инвесторов вкладывать сюда деньги, нам самим следует инвестировать в нашу обороноспособность, цитирует основателя и руководителя компании Bolt Маркуса Виллига Rus.ERR.

"Для инвесторов ухудшение ситуации с безопасностью – это риск, и этот риск имеет свою цену. Эта цена – бремя для каждого бизнеса, каждого домохозяйства и нашего государственного бюджета. По сути, это "налог Путина", который не создает дополнительной ценности в экономике, но висит на шее, как долг ростовщику. Это пошлина, которую мы платим в условиях недостаточно развитой обороноспособности Эстонии", - сказал Виллиг.

По его расчетам, этот своеобразный налог составляет примерно 350 евро в год на каждого жителя страны.