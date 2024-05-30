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dv.ee

30 мая 2024 в 7:57









Глава Looduse Abi – о торговле российскими товарами: «Если 50 человек пойдут на биржу, кому-то станет хорошо?»

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Торгующее товарами для здоровья и косметикой предприятие Looduse Abi получает часть своей продукции из России. По словам руководителя фирмы Андрея Грохотова, с российскими компаниями их предприятие работает уже больше 20 лет.

«У нас нет партнеров, которые подпадают под санкции. Сейчас продукция российского производства составляет примерно 50 процентов от общего ассортимента сети магазинов Looduse Abi», – рассказал Грохотов Rus.Postimees.

«Моральный компас у меня направлен на то, чтобы обеспечить работой своих сотрудников, с которыми я связан уже 20 лет. Я все-таки несу за них какую-то ответственность. У меня работает 50 человек. Есть люди, которые работают в компании уже 20 лет. Ну давайте мы закроемся: 50 человек пойдут на биржу. Я не буду платить налоги. Кому от этого станет хорошо?» – отметил он.

По словам Грохотова, никакого отторжения со стороны покупателей компания также не ощущает.