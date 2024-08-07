«Решил сыграть на его жадности»: как читатель смог вернуть часть денег, отданных мошенникам

На этот раз лжеброкеры были с I-aval и clever-invest. Фото: Алена Ценно

Люди продолжают попадаться в сети финансовых мошенников, хотя и полиция, и СМИ, включая ДВ, предупреждали об этом неоднократно. Одна такая публикация помогла читателю вовремя остановиться. Сейчас он уже смог вернуть 25% от вложенных денег и рассказывает, как ему это удалось.

Криминальные новости по популярности у жителей Эстонии могут соперничать только с купающимися лосями. На этом и ловят доверчивых будущих «инвесторов» мошенники.

Фейковая статья о «нападении водителя автобуса на 41-летнюю женщину в Jõhvi» (топоним почему-то авторы подделки оставили без перевода, что, возможно, говорит о том, что сами они не из Эстонии), да еще и с «шокирующими подробностями» продолжает появляться то тут, то там и привлекать читателей. В статью интегрированы ссылки на ресурсы, обещающие простой способ заработать на инвестициях. Но отдав мошенникам свои деньги, люди не могут вернуть их назад и только тут понимают, что оказались в западне. Мы уже писали об одной такой истории . Как выяснилось, их было больше.

«А почему бы и не попробовать»

«Все началось восьмого июля, я прочитал статью о нападении в Йыхви раз десять», – говорит Виталий, пожелавший не называть свою фамилию. Статья попалась ему в Фейсбуке, она была помечена как реклама, и это его немного насторожило. Само по себе это не признак фейкового аккаунта – настоящие СМИ тоже продвигают свои публикации в Фейсбуке с помощью рекламы. Подозрения мог бы, скорее, вызвать адрес страницы – похожий, но все же не совпадающий со страницей Delfi – а также рубрика «Документика».

Фото: скриншоты, сделанные читателем

Читатель не мог поверить, что заработки, о которых говорится в статье, реальны. Тем не менее, он решил: «А почему бы и не попробовать». Ссылка по-прежнему обещала работу на платформе Oil Ascend, однако после заполнения анкеты Виталия попросили зайти уже на сайт с совершенно другим названием: cd.clever-invest.org.

«Не прошло и десяти минут, после того как заполнил анкету, – звонок. Звонили с эстонских номеров, – уточняет Виталий. – Обладательница приятного женского голоса представилась как Алина Либерман. Спросила, зачем, как и на чем я хочу зарабатывать. Потом подтвердила мою регистрацию на сайте, прислав мне на почту письмо со ссылкой, куда мне дальше переходить. То, что это был не Oil Ascend, меня тоже смутило».

После регистрации на cd.clever-invest.org Виталия попросили сделать банковский перевод – Алина прислала на почту реквизиты. Деньги на свой счет должна была получить компания Wellari LTD через банковскую систему Fire Financial Services (Ирландия).

Компания Wellari LTD зарегистрирована в Великобритании, в Лондоне, в 2019 году как микропредприятие для ведения смешанного сельского хозяйства, неспециализированной оптовой торговли, прочей транспортной вспомогательной деятельности, а также как рекламное агентство. Единственная ее сотрудница – директор Лаура Росане, гражданка Латвии (связаться с ней на момент публикации ДВ не удалось). «Работал» Виталий на сайте cd.clever-invest.org, который выглядит как небольшая торговая площадка, использующая криптовалюту (USDT и эфириум). При этом помогавшая с регистрацией Алина отправляла письма с домена https://i-aval.online/ Это еще один сайт, рекламирующий инвестиции, как и его клон https://i-aval.com/ Сайты ведут в торговую среду, где предлагают зарабатывать на валютных торгах, акциях и сырье. На сайте не работают разделы «О нас» и «Обучение», а пользовательское соглашение составлено с максимальной выгодой для платформы (компания Rever LTD). Так, например, в нем указывалось, что «компания вправе пересматривать и обновлять настоящее соглашение любым способом, если в этом возникнет необходимость». При этом в обязанности компании не входило уведомление клиента об изменениях соглашения. Кроме того, соглашение предусматривало на случай, если клиент не совершает торговых операций в течение 90 календарных дней, что компания имеет право списать со счета клиента 100 долларов США (или 100 евро) в валюте торгового счета клиента. Человек, называвший себя Виталию инвестиционным «атташе», отправлял письма с домена clever-solutions.online, сайта у которого нет.

При этом Алина попросила прислать не только квитанцию об оплате с исходящими реквизитами и адресом, но и фотографию водительских прав Виталия с обеих сторон. «Якобы для того, чтобы у них были доказательства, что я реальный человек. И когда будут переводиться деньги, банк получателя может потребовать с них эти фото для подтверждения личности», – рассказывает он.

После этого у Виталия появился «инвестиционный атташе» – разговорчивый молодой человек, представившийся Валерием Вороновым. Он пообещал, что через две недели с Виталием заключат договор, а «атташе» будет получать 10% комиссии с его заработка. Через некоторое время Виталия попросили открыть счет в платежной системе Paysera и криптобирже Bybit, а также установить приложение для дистанционного управления компьютером Any Desk.

«И тут ДВ публикует статью»

На этом этапе Виталий успел перевести только 250 евро. «Когда я спросил, когда мой баланс с минимальным взносом достигнет 1000 евро, “атташе” рассмеялся в ответ и сказал, что для такой суммы нужны другие вложения», – рассказывает Виталий. Так «атташе» почти уговорил его вложить 10 000 евро, чтобы заработать 65 000 евро. «После предложения я задумался, где взять деньги. Меня остановило лишь одно – надо подождать и подумать, что к чему. Всегда можно было взять кредит, но почему такая спешка», – рассуждал Виталий.

Это время на размышление его и спасло. «Стал разглядывать сайт, нашел еще два косяка», – вспоминает он, в графиках не сходились суммы. «Подумал, может, придираюсь. Стал искать в интернете, но про этот сайт информации почти нет. Кроме двух сайтов – один показывал, что доверия 40% из 100%, другой – кричал о том, что это лжеброкеры . Проходит день, и тут ДВ публикует статью, что Владимир сделал то же самое, что и я», – поделился он воспоминаниями с редакцией. Правда, Виталия, в отличие от героя предыдущей статьи, не заманивали рассказами об искусственном интеллекте. «Может, на мне решили сэкономить», – шутит он.

Тогда Виталий стал думать, как вернуть свои 250 евро, с которыми он мысленно попрощался. Он взял паузу в общении с «атташе» на четыре дня.

Если вы видите рекламу, которая обещает быстрое и солидное преумножение вложенных средств, смею сказать, что это мошенничество. Полиция рекомендует начать инвестировать через свой банк и обязательно ознакомиться с рисками. Спросите совета у человека, который уже давно работает в этой области. Совершенно точно не стоит доверять человеку, с которым вы начали общаться где-то в социальной сети и который после нескольких дней общения начинает рекомендовать инвестирование. Ханнес Кельт руководитель отдела киберпреступности и экономических преступлений Пыхьяской префектуры

«Решил сыграть на его жадности»

«Когда созвонились, и он задал вопрос, сколько я нашел денег, я ответил, что 7000 евро, – вспоминает Виталий. – Он сразу начал говорить, что это «великолепно», что их можно вложить туда и туда. Но я сказал, что есть одно “но”: жена мне даст эти деньги, если я принесу и положу на стол 250 евро, которые я вложил, и 50 евро прибыли».

«Решил на его жадности сыграть», – говорит Виталий. Ведь этому посреднику явно шли проценты от суммы перевода. «Жена, конечно, ни про что не знает. Надо беречь женские нервы», – считает Виталий.

«Атташе» ответил, что именно сейчас 250 евро вывести не получится, а только порядка 60. Прошло еще несколько дней, Виталий жестко настаивал, что деньги нужны срочно и, наконец, получил 63 евро на Bybit, а оттуда вывел на кошелек, а затем и банковский счет 62,9 евро. Таким образом, все его потери составили 187 евро.