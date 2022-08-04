В ходе рейда со стороны полиции были проведены обыски в более чем 50 квартирах, коммерческих помещениях и логистических центрах по всей стране.Фото: Shutterstock
Вскрылось участие эстонской компании в международной нелегальной схеме
Одним осенним утром в среду Андрей (как и семь его соседей по квартире) проснулся: пора было потихоньку собираться на работу. «Вдруг удастся до начала смены заскочить в магазин?» – задумался Андрей. Жильцы четырехкомнатной квартиры в немецком Баден-Вюртемберге занимались обычными утренними делами, как вдруг раздался неожиданный звонок в дверь.
Ничего не подозревающий Андрей (имя изменено) открыл дверь, и к нему тут же ворвались двадцать полицейских. Как обухом по голове. Дом был окружен полицией. Что происходит?
Полиция Германии провела масштабный рейд, в ходе которого были проведены обыски в более чем 50 квартирах, коммерческих помещениях и логистических центрах по всей стране. Было конфисковано имущество на сумму 19 миллионов евро, арестованы девять человек. Их подозревают в нелегальном провозе иностранцев, фальсификации документов, уклонении от уплаты налогов и незаконной эксплуатации работников.
Существенную роль в этом сыграла и эстонская компания.
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