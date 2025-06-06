Äripäev в лаборатории: можно ли вместе с безделушками из Китая получить опасные вещества?

Äripäev при помощи Тартуского университета протестировал около десятка украшений, заказанных в интернет-магазине Temu, поскольку несколько исследований ранее уже показали, что в таких дешёвых украшениях часто содержится чрезмерное количество опасных для здоровья металлов.
- Тестирование украшений с Temu в Тартуском университете. Исследовали, превышают ли содержащиеся в украшениях соединения допустимые нормы. На фото — учёный Каарел Лумисте. На заднем плане — журналистка Лаура Сакс.
- Foto: Jassu Hertsmann
Набор браслетов за 2 евро, серьги за евро, кольцо и ожерелье по той же цене — за менее чем 10 евро в китайских магазинах можно купить целый комплект украшений. Увы, было выявлено, что в украшениях, заказанных из таких интернет-магазинов, как Temu и Shein, содержится недопустимое количество свинца, кадмия и ртути — в объёмах, превышающих нормы Европейского союза.
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