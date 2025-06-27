Назад 27.06.25, 09:52 Гостендеры выиграл скандальный предприниматель — конкуренты вне себя На многомиллионных тендерах эстонского Центра стратегических резервов в последнее время побеждают компании одного и того же владельца, однако его репутация и возможные махинации вызывают у конкурентов серьёзное раздражение.

Победа ускользнула из рук: по словам представителя производящей генераторы в Эстонии компании ElectroAir OÜ Романа Мутонена, они предложили на тендере Центра резервов Эстонии оборудование по лучшей цене, однако заказчик прекратил процедуру закупки, не заключив договор. Новый тендер, который вскоре был объявлен, они уже не заметили, и заказчик из госпредприятия их о нем не уведомил.

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«Я хотел бы выжить, и если кто-то просто приходит и отбирает весь рынок с помощью каких-то трюков, то с этим нужно бороться», — сказал председатель правления продающей генераторы компании G-Power OÜ Виллу Вахер.

В последних тендерах Центра резервов на сумму порядка 3,5 миллиона евро победили фирмы одного из самых известных эстонских оружейных бизнесменов Антса Пыльдсама, недавно обвинённого в крупном налоговом преступлении.

Если его фирма Bristol Trust OÜ выиграла в прошлом году три тендера, то основанная в ноябре Strobil OÜ победила уже в двух.

Последний контракт был значительно крупнее предыдущих — его стоимость превысила два миллиона евро.

Руководитель проекта Strobil по генераторам Каупо Микк прокомментировал подозрения конкурентов, заявив, что на госзакупках с помощью трюков далеко не уедешь и фирма поставляет именно те устройства, которые прописаны в условиях тендера.

Однако возникло подозрение, что в одном из предыдущих тендеров генератор, поставленный Strobil, не соответствовал заявленным нормам выбросов двигателя. «В позапрошлом тендере было чёткое требование Stage V. Мы видели эту машину — и она точно не соответствует Stage V. Это абсолютно ясно, никаких сомнений, на 200 процентов!» — рассказал Вахер.