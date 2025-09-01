Могильщику фирм с бурным прошлым грозит уголовное дело

В июле вступило в силу решение окружного суда, согласно которому остался в силе запрет на ведение бизнеса для могильщика фирм Лаури Хансберга, наложенный на него в прошлом году. Однако это его не огорчает, так как теперь государство может сделать его работу за него, а перед ним самим открывается новое поприще.
В последние годы Хейки Аулик стал известен как основатель технологической компании Airobot, котируемой на альтернативной бирже. Однако мало кто знает, что ему также принадлежала успешная компания Derossi, занимающаяся производством и установкой судового интерьера.
Операция значительно улучшает зрение, но не возвращает «молодость» глаз, рассказал оперирующий хирург клиники Turman Silmakliinik Юрий Иванов, который также поделился профессиональным взглядом на лечение катаракты с помощью имплантации искусственного хрусталика.