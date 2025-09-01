Могильщику фирм с бурным прошлым грозит уголовное дело

В июле вступило в силу решение окружного суда, согласно которому остался в силе запрет на ведение бизнеса для могильщика фирм Лаури Хансберга, наложенный на него в прошлом году. Однако это его не огорчает, так как теперь государство может сделать его работу за него, а перед ним самим открывается новое поприще.