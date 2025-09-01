Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,15%295,74
  • OMX Riga0,09%920,46
  • OMX Tallinn−0,27%2 013,76
  • OMX Vilnius−0,08%1 224,65
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,12%9 198,6
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,38
  • 01.09.25, 08:37

Могильщику фирм с бурным прошлым грозит уголовное дело

Получившему несколько лет назад от государства по рукам за мошенничество и бизнес на банкротствах компаний Александеру Урмасу Весту (ранее Урмас Сяэск) может грозить новое уголовное расследование.
Александер Урмас Вест в 2014 году уже был судим за мошенничество.
  • Александер Урмас Вест в 2014 году уже был судим за мошенничество.
  • Foto: ERR/Scanpix
