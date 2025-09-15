Назад 15.09.25, 06:00 «Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем? Государственный бюджет, несмотря на собственные проблемы, вынужден кредитовать предприятия, не сумевшие свести концы с концами, – им предоставляется рассрочка по уплате налогов. Сейчас она есть почти у 5000 компаний на сумму свыше 41 млн евро. Среди них есть и неплохо развивающиеся бизнесы, в том числе любимые таллиннцами. Впрочем, есть и обиженные, которые не смогли договориться с налоговым.

Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.

Foto: dv.ee

«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета, и абсолютно все деньги, что я получала от продаж, они (налоговики – прим. ред.) забирали», – пожаловалась ДВ владелица одной из пекарен, расположенной в Пыхья-Таллинне (имя известно редакции, однако она пожелала сохранить анонимность, чтобы еще больше не ухудшить отношения с Налогово-таможенным департаментом – прим. ред.).

Увеличить оборот, не заплатив поставщикам?

Сначала у нее возникла небольшая задолженность по налогам, около 3000 евро. На нее предпринимательнице удалось получить рассрочку. Но дела все не шли на лад, рассказывает она: «Мне было трудно выплачивать эту задолженность, и график платежей я нарушила». Когда долги пекарни превысили 10 000 евро, она попробовала навести порядок, сложить все долги и на новую сумму получить повторную рассрочку.

«Отсрочка уплаты налогов означает, что налогоплательщик, столкнувшийся с временными трудностями, может погасить долг поэтапно в течение более длительного периода. Заявление на отсрочку можно подать на срок от 2 до 24 месяцев. На непогашенную налоговую задолженность начисляются проценты в размере 0,06% в день или 21,9% в год до полного ее погашения. Однако при отсрочке налоговой задолженности можно подать заявление о снижении процентной ставки на 50% с даты подтверждения решения об отсрочке», – комментирует ДВ руководитель отдела управления задолженностью Департамента доходов НТД Кадри Кёэп.

Те, кому в отсрочке отказали, поясняет она, не соответствовали критериям Налогово-таможенного департамента. «Налоговый орган имеет право по запросу налогоплательщика, испытывающего финансовые трудности, отсрочить уплату его налоговой задолженности, а также уплату обязательства, срок исполнения которого еще не наступил. Как правило, при принятии решения о предоставлении отсрочки НТД учитывает, помимо прочего, предыдущую платежную историю, финансовое положение, экономические показатели, график и возможность исполнения новых налоговых обязательств, а также надежность и достаточность предоставленного обеспечения. Это предусмотрено статьей 112 Закона о налогообложении. Налоговый орган имеет право потребовать предоставления документов, необходимых для подтверждения этих обстоятельств. Кроме того, мы можем требовать предоставления достаточного обеспечения для обеспечения графика погашения налоговой задолженности», – говорит Кёэп.

«Это означает, что при рассмотрении ходатайства об отсрочке мы оцениваем все обстоятельства и представленные доказательства в совокупности, и на основании этого принимаем решение об удовлетворении запроса», – заключает Кёэп.