«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета»: почему налоговый идет навстречу не всем?

Государственный бюджет, несмотря на собственные проблемы, вынужден кредитовать предприятия, не сумевшие свести концы с концами, – им предоставляется рассрочка по уплате налогов. Сейчас она есть почти у 5000 компаний на сумму свыше 41 млн евро. Среди них есть и неплохо развивающиеся бизнесы, в том числе любимые таллиннцами. Впрочем, есть и обиженные, которые не смогли договориться с налоговым.
- Эстонские компании задолжали бюджету больше 300 млн евро.
«Мне не предложили никакого решения. Просто закрыли счета, и абсолютно все деньги, что я получала от продаж, они (налоговики – прим. ред.) забирали», – пожаловалась ДВ владелица одной из пекарен, расположенной в Пыхья-Таллинне (имя известно редакции, однако она пожелала сохранить анонимность, чтобы еще больше не ухудшить отношения с Налогово-таможенным департаментом – прим. ред.).
Увеличить оборот, не заплатив поставщикам?
Сначала у нее возникла небольшая задолженность по налогам, около 3000 евро. На нее предпринимательнице удалось получить рассрочку. Но дела все не шли на лад, рассказывает она: «Мне было трудно выплачивать эту задолженность, и график платежей я нарушила». Когда долги пекарни превысили 10 000 евро, она попробовала навести порядок, сложить все долги и на новую сумму получить повторную рассрочку.
«Но в Налоговом департаменте мне сказали, что график делать не будут, поскольку я уже один раз его нарушила, – продолжает владелица кафе. – Самое смешное, что в Налоговом департаменте мне посоветовали увеличить оборот. Как я это сделаю, если я не могу заплатить поставщикам, не могу заплатить за электричество и не могу выплатить зарплаты? Как я могу увеличить оборот, если не могу использовать ни цента, поступающего мне на счет? Все по закону, но это крайне странный совет».
Расстраивает предпринимательницу не только то, что ей отказали, но и то, что другим идут навстречу. «Например, Rademar
постоянно в долгах перед налоговой, – комментирует она. – Смешно, что у многих предприятий часть задолженности была в графике [рассрочки], а часть – нет. Мне в налоговом сказали, что это невозможно: что если ты один раз нарушил, то все. Так что я не знаю, как это было возможно. Но я знаю много предприятий, у которых налоговые долги сохранялись годами».
Действительно, долги магазина товаров для спорта Rademar составляют
338 161 евро, при этом рассрочка получена только на 64 000 евро, погасить долг компания должна 31 октября. «Налоговая задолженность отсрочена, и мы выплачиваем ее согласно графику. Мы активно сокращаем расходы, в прошлом году закрыли два магазина. В этом году планируем закрыть еще один, оставив 15 магазинов и интернет-магазин», – отмечал весной в комментарии Äripäev
руководитель Rademar Маргус Юксар.
В секторе общественного питания, более близкого нашей собеседнице, тоже есть должники. Например, недавно открывшая новое кафе компания Crustum OÜ
, продукция которой пользуется популярностью, должна государству 27 184 евро, из которых рассрочка есть на 18 000. Судя по открытым данным
, отсрочка получена в 2024 году и выплатить долг компании нужно до ноября 2026 года. Совладелица Crustum отказалась дать комментарий ДВ.
Не избежал возникновения долга и популярный пироговый бар-буфет Nikolay, которым владеет ZEP Group
. Здесь налоговая задолженность составляет
14 606 евро, на весь долг дана рассрочка до 24 апреля 2026 года. «В условиях экономической ситуации в нашей стране вообще очень тяжело вести бизнес. А около нас к тому же ремонтировали дорогу. Мы потеряли очень много денег и очень тяжело приходили в себя, ну а сразу же после этого началось повышение налога, то есть одно на другое наложилось, – комментирует управляющая ZEP Group Ирина Крассова. – И, слава богу, конечно, налоговая дает эти рассрочки. Если бы этого не было, я не представляю, как бы мы справлялись».
Рассрочка так же, как и банковские кредиты, подразумевает уплату процентов. Оформить ее, по словам Крассовой, было легко и фирма делает это не первый раз. «Подается ходатайство в интернете, ты сам выбираешь график, и налоговый либо подтверждает, либо нет. Нам подтвердили», – говорит Крассова. По ее словам, фирма всегда аккуратно выплачивает долг и не обращается за новой рассрочкой, пока не погашена предыдущая. «Никогда не было, чтобы мы сразу несколько рассрочек брали», – поясняет предпринимательница.
Не соответствовали критериям
Всего в Эстонии долги по налогам имеют 52 684 налогоплательщика на общую сумму 418,1 млн евро, свидетельствуют данные Налогово-таможенного департамента на 1 сентября 2025 года. Из них 21 070 – юридические лица, на них приходится большая часть задолженности, 330,4 млн евро. При этом рассрочка дана только 4761 из них, отсрочена уплата 41,6 млн евро.
«Отсрочка уплаты налогов означает, что налогоплательщик, столкнувшийся с временными трудностями, может погасить долг поэтапно в течение более длительного периода. Заявление на отсрочку можно подать на срок от 2 до 24 месяцев. На непогашенную налоговую задолженность начисляются проценты в размере 0,06% в день или 21,9% в год до полного ее погашения. Однако при отсрочке налоговой задолженности можно подать заявление о снижении процентной ставки на 50% с даты подтверждения решения об отсрочке», – комментирует ДВ руководитель отдела управления задолженностью Департамента доходов НТД Кадри Кёэп.
Те, кому в отсрочке отказали, поясняет она, не соответствовали критериям Налогово-таможенного департамента. «Налоговый орган имеет право по запросу налогоплательщика, испытывающего финансовые трудности, отсрочить уплату его налоговой задолженности, а также уплату обязательства, срок исполнения которого еще не наступил. Как правило, при принятии решения о предоставлении отсрочки НТД учитывает, помимо прочего, предыдущую платежную историю, финансовое положение, экономические показатели, график и возможность исполнения новых налоговых обязательств, а также надежность и достаточность предоставленного обеспечения. Это предусмотрено статьей 112 Закона о налогообложении. Налоговый орган имеет право потребовать предоставления документов, необходимых для подтверждения этих обстоятельств. Кроме того, мы можем требовать предоставления достаточного обеспечения для обеспечения графика погашения налоговой задолженности», – говорит Кёэп.
«Это означает, что при рассмотрении ходатайства об отсрочке мы оцениваем все обстоятельства и представленные доказательства в совокупности, и на основании этого принимаем решение об удовлетворении запроса», – заключает Кёэп.
Налоговый орган вправе отклонить ходатайство об отсрочке уплаты налоговой задолженности, если:
1) ходатайство необоснованно или обоснованно недостаточно;
2) налогоплательщику предписано погасить налоговую задолженность в течение 48 часов с даты получения предписания;
3) налогоплательщик не ведет учет, не представляет налоговые декларации или не хранит документы в порядке, предусмотренном законодательством;
4) налогоплательщик не представляет необходимое обеспечение, или налоговый орган не считает предоставленное обеспечение достаточным или надежным;
5) налоговый орган при рассмотрении предложения о компромиссном соглашении, внесенного должником в деле о банкротстве, установит, что финансовое положение должника не позволяет исполнить обязательства, принятые в результате компромиссного соглашения;
6) имеются иные обстоятельства или причины, по которым налоговый орган не считает отсрочку уплаты налоговой задолженности целесообразной.
