«Ресторанный бум Шредингера»: цены на аренду в модном районе растут быстрее потока клиентов?

Пыхья-Таллинн стремительно набирает популярность. Бывшие заводы вдоль улицы Копли превращаются в коммерческие и жилые пространства, а переезд в район крупнейшего офиса Wise придал процессу новый импульс. Но арендные ставки растут быстрее, чем поток клиентов, говорит местная ресторатор – и даже 2200 сотрудников Wise пока не переломили ситуацию.
- Переезд крупнейшего офиса Wise в квартал Крулля на улице Копли стал одним из драйверов роста цен на аренду коммерческих помещений.
- Foto: Алексей Шишкин
Благодаря близости к удобной гавани с одной стороны и к железной дороге с другой в начале ХХ века вдоль улицы Копли как грибы росли крупные промышленные предприятия. Сегодня Пыхья-Таллинн переживает постиндустриальную трансформацию. Большинство заводов прекратили работу или перебазировали мощности в 1990-2010-х. Сейчас на их месте уже реализованы, строятся или проектируются новые жилые и коммерческие кварталы.
«Исторически Пыхья-Таллинн воспринимался как индустриальный и маргинализированный район, но за последние десять лет здесь наблюдается активное градостроительное переосмысление. Появление новых кварталов формирует новую городскую ткань с акцентом на mixed-use development, это резко увеличивает пешеходный трафик, платежеспособную аудиторию и культурную привлекательность», – рассказывает маклер Марк Дербенев.
- Исторически Пыхья-Таллинн воспринимался как индустриальный и маргинализированный район, но сейчас картина стремительно меняется.
По его словам, вместе с переосмыслением концепции района в нем существенно растут цены на коммерческую недвижимость. «В 2018-2019 годах ставки аренды коммерческих помещений в новых проектах, например, Вольта, были на уровне 10-14€/м². К 2024 году в новых кварталах, особенно на первых этажах жилых комплексов, арендные ставки поднялись до 16-22€/м², а в премиальных или концептуальных пространствах – до 25€/м² и выше», – рассказал он ДВ.
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Основные проекты реновации в Пыхья-Таллинне
Творческий городок Telliskivi
и бизнес-квартал Telliskivi TLN
обустроены на базе бывших главных железнодорожных мастерских Таллинна. Владельцами Telliskivi TLN OÜ являются акционеры VKG семья Пийльманн и Элар Сарапуу. Развитие квартала продолжается, в этом году в работу возьмут комплекс площадью более 20 000 квадратных метров под названием M-hoone
.
Проект Krulli Kvartal
реализуется на бывшей территории съехавшего из центра Таллиннского машиностроительного завода, ранее завода «Франц Крулль». Флагманский объект квартала – офис Wise в одном из бывших цехов, с 2021 года проектом реновации владеет и управляет главный исполнительный директор TransferWise Таавет Хинрикус. На территории площадью более 10 гектаров будет размещено жилье и бизнес-объекты. Проект предполагает строительство 600 жилых единиц и создание 3000 рабочих мест
. Полное завершение проекта ожидается через десять лет.
Девелоперская компания Endover развивает территорию бывшего электротехнического завода Volta. Примерно половина квартала Вольта уже построена. Общая площадь застройки составляет 142 000 квадратных метров, на которых компания возведет 29 зданий, включая 755 квартир и около 52 000 квадратных метров коммерческих площадей. Строительство квартала будет завершено к 2029 году.
Жилые кварталы под брендом Manufaktuuri на территории бывшей Балтийской текстильной мануфактуры строит девелопер Hepsor. Часть домов уже заселены, сейчас в работе здание на Мануфактуури, 7. Если верить руководителю компании Hepsor Хенри Лаксу, сегодня этот девелоперский проект - один из самых продаваемых в столице.
Творческий городок и коммерческое пространство обустраиваются и на месте бывшего резинового завода Põhjala. Рядом девелопер Scandium Kinnisvara строит жилой квартал Marati.
Среди проектов перспективной застройки можно упомянуть план предпринимателя Маркуса Хяэля, сына Хейти Хяэля, по реконструкции порта Пальяссааре в новый жилой район. Его будущее население оценивается в 50 000 человек.
Невидимый бум
По словам Дербенева, рост цен связан не только с обновлением инфраструктуры и инфляцией, но и с тем, что спрос стабильно рос, а предложение качественных помещений с подходящей планировкой и вентиляцией ограничено.
- Коммерческие помещения в квартале Вольта.
- Foto: Алексей Шишкин
«Спрос высокий, особенно на помещения с витринами на уровне улицы, площади от 50 до 150 м², которые идеально подходят для кафе, пекарен, студий и баров, а также на объекты с возможностью размещения террасы. По данным агентств недвижимости, в проектах вроде Krulli или Noblessner экспозиция (время от публикации объявления до заключения договора аренды. - прим. ред.) таких помещений в среднем составляет от одного до трех месяцев, при условии, что они грамотно сдаются в аренду с точки зрения цены, условий и инфраструктуры. Помещения без вытяжек или без возможности получения алкогольной лицензии могут простаивать дольше», – свидетельствует маклер.
«С переездом в феврале компании Wise в этот квартал арендодатель решил существенно повысить плату – все же это 1500 сотрудников, – рассказывает Нурьян Наврузова, хозяйка и управляющая популярного ресторана The Kurze через дорогу от квартала Krulli. – Все вокруг начали строить рестораны. Даже владельцы тех помещений, где ресторанов не было, увидели тут свой шанс. Строятся Volta, Krulli, к нам приходят маклеры, показывают свои расчеты – сколько людей здесь в перспективе будет проходить. Предлагают сделать тут что-то вроде нового Baltijaama turg с ресторанами».
По словам Наврузовой, за пять лет работы The Kurze они никогда не делали дневных предложений для офисных работников, но с приходом Wise это изменилось. «Компания прислала запросы всем ресторанам – что вы можете предложить нашим сотрудникам поесть? Мы предложили меню. Прошел месяц в ожидании тех самых 1500 человек. Конечно, мы не ждали всех, но предполагали, что хотя бы 50 к нам придет. Но даже эти скромные расчеты не оправдались. Ежедневно к нам приходит в обеденное время порядка 20-30 человек. Какие уж тут 1500», – делится несбывшимися пока ожиданиями Наврузова.
- Популярный ресторан The Kurze, внесенный в престижные гастрономические гиды, отделен от квартала Крулля лишь трамвайными путями. На фото окно выдачи заказов.
По ее словам, спрос в ресторанах в районе улицы Копли пока существенно ниже, чем в другой активно развивающейся локации, Ülemiste City. «Мы часто делаем туда доставку и видим, как идут дела тамошних рестораторов. В обед они работают в формате столовых, в них стоят очереди. У нас очереди тоже бывают, но пока не такие, как мы ожидали – не от входа до трамвайных путей», – улыбается Наврузова.
В дружеской атмосфере
«Хотя у нас нет конкретных данных от местных ресторанов и бизнесов, естественно, что открытие нашего нового офиса увеличило активность в районе. В нашей таллиннской команде работает более 2200 человек, и многие из них приходят в офис большую часть недели, чтобы взаимодействовать и сотрудничать с коллегами – все это влияет на местную атмосферу и способствует росту технологического сообщества в Пыхья-Таллинне, – говорит руководительница проекта офиса Wise в Krulli Лийз Рейснер. – Поскольку Krulli быстро развивается как инновационный центр, мы заметили, что это также способствует развитию сектора питания: за последние месяцы в районе открылось несколько новых мест, где можно пообедать».
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- Фуршетный стол на открытии нового офиса Wise в Krulli.
- Foto: Andras Kralla
По словам Рейснер, в самом новом офисе Wise сотрудникам предлагают завтраки и полезные снеки, а в обед сотрудники либо приносят еду с собой, либо пользуются предложениями ресторанов поблизости. «Наша команда была тепло принята в Krulli, и многие местные заведения предоставляют нашим сотрудникам скидки на обеденные предложения», – говорит она.
Среди тех предпринимателей, которых застройщикам новых проектов удалось переманить на север Таллинна, - и кафе Ирины Оя Porgandipomm. По словам Оя, прежде ее кондитерская работала на улице Масина, 20, но из-за недостатков прежнего помещения по истечении срока контракта предпринимательница решила его не продлевать. Спустя некоторое время она въехала в помещение на первом этаже нового жилого дома в квартале Manufaktuuri. «Меня привлекло то, что застройщик, еще на этапе, когда здесь была только “коробка“, сам искал арендаторов. В итоге я получила выгодное предложение напрямую без посредника, плюс скидка на первые полгода», – делится она опытом релокации бизнеса. Сегодня ее кафе работает на новом месте чуть более полугода, и Оя полагает, что этого еще недостаточно, чтобы дать локации определенную оценку.
- Владелица пекарни Porgandipomm Ирина Оя.
- Foto: Porgandipomm
«Нужно проработать хотя бы год. Пока постепенно возвращаются прежние мои клиенты, некоторые приезжают даже из Ласнамяэ, – рассказывает Оя. – Плюс, конечно, здорово, что складывается дружеская благополучная атмосфера. В этом достоинство того, что ты работаешь в жилом доме. Жильцы приходят, я их “домашняя пекарня“. Но, конечно, клиентов не так много, как в первые три месяца, – тогда был еще эффект новизны, все смотрели, а что это тут у нас открылось».
По словам хозяйки Porgandipomm, чтобы преуспеть у локальной аудитории, нужно точно подстраиваться под ее вкусы и потребности, что для пекарни-кондитерской труднее, чем для ресторана с более широким меню.
По мнению Марка Дербенева, на сегодня говорить о том, что рост цен на коммерческие помещения в Пыхья-Таллинне чрезмерно ускорился, нельзя. При этом риски для участников растут. «Рынок пока остается относительно сбалансированным. Однако рост цен и активность девелоперов действительно привели к тому, что вход на рынок стал дороже, чем 5-7 лет назад. Риски для новичков выше, особенно без четкой концепции или уникального предложения, – рассуждает маклер. – С другой стороны, насыщение спроса пока не наступило: приток населения, рост офисных рабочих мест и внутренний туризм обеспечивают высокую посещаемость новых кварталов. Особенно успешны локации с пешеходной доступностью и концепцией “жизнь внутри района”».
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