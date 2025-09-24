Назад 24.09.25, 08:54 Партнеры загнали крупного собственника в угол: с силламяэским проектом не все пошло гладко Возглавляемая крупнейшим акционером Тоомасом Алликасом компания, которая планировала построить в Силламяэ комплекс по переработке текстильных отходов и получила от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) решение о субсидии в размере 39 млн евро, осталась в проекте лишь мелким акционером.

Член правления Greenful Group Тоомас Алликас (сидит) признал, что между участниками силламяэского проекта возникла напряженность, но, по его словам, она в ближайшее время разрешится. По словам члена правления Tekstiili Taaskasutuse OÜ Калле Грентса, сокращение доли нидерландской компании под руководством Алликаса связано с пропорциями финансирования проекта.

Foto: Liis Treimann

Алликас, до сих пор считавшийся главным представителем и лицом этого крупного проекта, руководит нидерландской компанией Greenful Holding B.V., которая до недавнего времени владела 49% в трех компаниях, связанных с комплексом по переработке. Но теперь это уже не так.

«Конечно, у нас были напряженные моменты, но в ближайшее время они разрешатся», — сказал Алликас.

По его словам, сокращение доли не отражает общей картины, и между акционерами есть договоренности, о которых пока нельзя говорить. Алликас намекнул на то, что в ближайшее время к проекту присоединятся новые международные партнеры.

Однако источники, с которыми поговорил Äripäev, утверждают, что продолжать сотрудничество с Алликасом в прежнем формате было невозможно.