Партнеры загнали крупного собственника в угол: с силламяэским проектом не все пошло гладко
Возглавляемая крупнейшим акционером Тоомасом Алликасом компания, которая планировала построить в Силламяэ комплекс по переработке текстильных отходов и получила от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) решение о субсидии в размере 39 млн евро, осталась в проекте лишь мелким акционером.
Член правления Greenful Group Тоомас Алликас (сидит) признал, что между участниками силламяэского проекта возникла напряженность, но, по его словам, она в ближайшее время разрешится. По словам члена правления Tekstiili Taaskasutuse OÜ Калле Грентса, сокращение доли нидерландской компании под руководством Алликаса связано с пропорциями финансирования проекта.
Foto: Liis Treimann
Алликас, до сих пор считавшийся главным представителем и лицом этого крупного проекта, руководит нидерландской компанией Greenful Holding B.V., которая до недавнего времени владела 49% в трех компаниях, связанных с комплексом по переработке. Но теперь это уже не так.
«Конечно, у нас были напряженные моменты, но в ближайшее время они разрешатся», — сказал Алликас.
По его словам, сокращение доли не отражает общей картины, и между акционерами есть договоренности, о которых пока нельзя говорить. Алликас намекнул на то, что в ближайшее время к проекту присоединятся новые международные партнеры.
Однако источники, с которыми поговорил Äripäev, утверждают, что продолжать сотрудничество с Алликасом в прежнем формате было невозможно.
