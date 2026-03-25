  25.03.26, 15:12

Военный эксперт: защита от одиночных дронов – это дилемма без готового решения

Отражение случайно прилетевших беспилотников требует колоссальных ресурсов и круглосуточного дежурства, что ставит страны Балтии перед сложным выбором, считает экс-командующий Сухопутными войсками Латвии, а ныне депутат латвийского Сейма и полковник запаса Игорь Раев.
Бывший командующий Сухопутными войсками Латвии, полковник запаса Игорь Раев считает, что риски жертв и разрушений от залетных дронов нельзя сбрасывать со счетов.
Уровень подготовленности к атаке дронов в странах Балтии в корне отличается от украинского, поскольку отличается и сама ситуация. Если Украина находится в состоянии войны и заранее знает приоритетные цели для защиты, то в мирных условиях предугадать маршрут «заблудившегося» дрона практически невозможно, отмечает военный эксперт.
Однако даже случайные залеты БПЛА несут реальную угрозу, особенно если аппарат оснащен боевой частью. И хотя масштабных атак со стороны России Раев пока не ожидает, риски жертв и разрушений есть даже от одиночных украинских аппаратов.
«Для таких затерявшихся дронов вопрос стоит так: какие ресурсы вы готовы выделять на то, чтобы противостоять угрозе? И тут возникает дилемма. Вы не знаете, на какой объект этот дрон летит. У нас был случай: один дрон залетел на территорию и улетел обратно. А ресурсы, чтобы полностью закрыть воздушное пространство, нужны огромные – гораздо больше систем ПВО и людей. Поскольку неизвестно, когда дрон прилетит, специалисты должны находиться на боевом дежурстве 24/7. Это проблема, конкретного решения которой сейчас нет ни у кого», – пояснил Раев.

Технически возможно
Одним из выходов, по его словам, может стать привлечение авиационных частей, выполняющих функции воздушной полиции. Такой шаг можно было бы сделать, попросив поддержки у союзников по НАТО.
«Средства ПВО или РЭБ статичны: их нельзя мгновенно переместить на 10, 20 или 50 километров. Другое дело – самолет, он преодолевает это расстояние очень быстро, явно быстрее, чем дроны», – говорит эксперт.
Раев подчеркивает: представление о том, что истребителю сложно сбить небольшой беспилотник – это миф. Современные системы радиолокации позволяют легко передать координаты цели пилоту. Боевой дрон, несущий взрывчатку, – это достаточно заметная цель.
В качестве примера он привел недавний инцидент в небе над Тегераном, когда израильский F-35i сбил иранский учебно-боевой самолет Як-130. «Израильский пилот, который готовился выполнять совершенно другую задачу, получил приказ уничтожить цель. Он отвлекся примерно на 10 секунд, выпустил ракету и полетел дальше по своему маршруту. Уничтожение такой цели – это только дело техники. Как только радары засекли объект, его ликвидация становится вопросом времени», – рассказывает Раев.
Но экономически сложно
Такое мощное усиление защиты потребует серьезных бюджетных вливаний. А запрос на увеличение оборонных расходов еще на 1% ВВП специально для борьбы с одиночными БПЛА вряд ли найдет поддержку у государства, полагает Раев.
«Если использовать самолеты для такой задачи, того количества машин, которое сейчас находится на нашей территории, будет недостаточно. Группировку придется увеличивать, что опять же требует дополнительных средств», – констатирует эксперт.

К массированной атаке готовы
На вопрос о том, есть ли вероятность массовых атак уже российскими дронами, Раев ответил, что сейчас это крайне маловероятно.
«Но если такая угроза появится – я подчеркиваю, гипотетически, чтобы не пугать читателей, – то ответ есть у всех трех стран Балтии. В случае реальной опасности будет также немедленно запрошена помощь НАТО, и ПВО на нашем направлении серьезно усилят. Средства, которые будут доступны в тот момент, когда угроза станет реальной, будут намного больше нынешних. Эту проблему мы сможем решить», – уверен Раев.
