Назад 25.03.26, 15:12 Военный эксперт: защита от одиночных дронов – это дилемма без готового решения Отражение случайно прилетевших беспилотников требует колоссальных ресурсов и круглосуточного дежурства, что ставит страны Балтии перед сложным выбором, считает экс-командующий Сухопутными войсками Латвии, а ныне депутат латвийского Сейма и полковник запаса Игорь Раев.

Бывший командующий Сухопутными войсками Латвии, полковник запаса Игорь Раев считает, что риски жертв и разрушений от залетных дронов нельзя сбрасывать со счетов.

Foto: Scanpix

Уровень подготовленности к атаке дронов в странах Балтии в корне отличается от украинского, поскольку отличается и сама ситуация. Если Украина находится в состоянии войны и заранее знает приоритетные цели для защиты, то в мирных условиях предугадать маршрут «заблудившегося» дрона практически невозможно, отмечает военный эксперт.

Однако даже случайные залеты БПЛА несут реальную угрозу, особенно если аппарат оснащен боевой частью. И хотя масштабных атак со стороны России Раев пока не ожидает, риски жертв и разрушений есть даже от одиночных украинских аппаратов.

«Для таких затерявшихся дронов вопрос стоит так: какие ресурсы вы готовы выделять на то, чтобы противостоять угрозе? И тут возникает дилемма. Вы не знаете, на какой объект этот дрон летит. У нас был случай: один дрон залетел на территорию и улетел обратно. А ресурсы, чтобы полностью закрыть воздушное пространство, нужны огромные – гораздо больше систем ПВО и людей. Поскольку неизвестно, когда дрон прилетит, специалисты должны находиться на боевом дежурстве 24/7. Это проблема, конкретного решения которой сейчас нет ни у кого», – пояснил Раев.

Статья продолжается после рекламы

Технически возможно Одним из выходов, по его словам, может стать привлечение авиационных частей, выполняющих функции воздушной полиции. Такой шаг можно было бы сделать, попросив поддержки у союзников по НАТО. «Средства ПВО или РЭБ статичны: их нельзя мгновенно переместить на 10, 20 или 50 километров. Другое дело – самолет, он преодолевает это расстояние очень быстро, явно быстрее, чем дроны», – говорит эксперт. Раев подчеркивает: представление о том, что истребителю сложно сбить небольшой беспилотник – это миф. Современные системы радиолокации позволяют легко передать координаты цели пилоту. Боевой дрон, несущий взрывчатку, – это достаточно заметная цель. В качестве примера он привел недавний инцидент в небе над Тегераном, когда израильский F-35i сбил иранский учебно-боевой самолет Як-130. «Израильский пилот, который готовился выполнять совершенно другую задачу, получил приказ уничтожить цель. Он отвлекся примерно на 10 секунд, выпустил ракету и полетел дальше по своему маршруту. Уничтожение такой цели – это только дело техники. Как только радары засекли объект, его ликвидация становится вопросом времени», – рассказывает Раев. Но экономически сложно Такое мощное усиление защиты потребует серьезных бюджетных вливаний. А запрос на увеличение оборонных расходов еще на 1% ВВП специально для борьбы с одиночными БПЛА вряд ли найдет поддержку у государства, полагает Раев. «Если использовать самолеты для такой задачи, того количества машин, которое сейчас находится на нашей территории, будет недостаточно. Группировку придется увеличивать, что опять же требует дополнительных средств», – констатирует эксперт.

Статья продолжается после рекламы

К массированной атаке готовы

На вопрос о том, есть ли вероятность массовых атак уже российскими дронами, Раев ответил, что сейчас это крайне маловероятно.

«Но если такая угроза появится – я подчеркиваю, гипотетически, чтобы не пугать читателей, – то ответ есть у всех трех стран Балтии. В случае реальной опасности будет также немедленно запрошена помощь НАТО, и ПВО на нашем направлении серьезно усилят. Средства, которые будут доступны в тот момент, когда угроза станет реальной, будут намного больше нынешних. Эту проблему мы сможем решить», – уверен Раев.