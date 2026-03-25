Назад 25.03.26, 12:49 Эксперт по энергетике объяснил, что будет с энергосистемой Эстонии при массированной атаке дронов Профессор TalTech, предприниматель и эксперт по энергетике Игорь Крупенский считает, что эстонский потребитель достаточно защищен. «Но при массированной атаке или внешнем воздействии могут выйти из строя несколько источников, и тогда ситуация будет намного хуже», – комментирует он.

Foto: личный архив

Утром 25 марта дрон, прилетевший со стороны России, врезался в трубу Аувереской электростанции. По предварительной оценке Enefit Power, станция не получила повреждений, и инцидент не окажет существенного влияния на энергосистему Эстонии. Но насколько в целом уязвима эстонская энергосистема?

«Исторически, поскольку Эстония была частью Советского Союза, большая часть электроэнергии у нас шла с востока на запад. То есть, мы производили ее в районе Нарвы, и, соответственно, она потом по линиям шла до других потребителей, в том числе Западной Эстонии», – напоминает преподаватель TalTech, предприниматель и эксперт по энергетике Игорь Крупенский.

Ситуация начала меняться десять лет назад, когда Эстония стала внедрять зеленую энергетику. «Мы начали строить больше солнечных парков. Они уже расположены по всей Эстонии, в разных концах страны. И также мы начали строить ветряные парки – тоже в принципе по всей Эстонии, но большая часть запланирована на западе. Это определенный вызов для нашей системы электроснабжения: если раньше электричество шло с востока на запад, то сейчас должно идти с запада на восток и юг. Поэтому Elering строит очень много линий электропередач», – говорит Крупенский.

Статья продолжается после рекламы

Так что сланцевые электростанции, в том числе Балтийская электростанция в Аувере, перестали быть основным источником электроэнергии в Эстонии. Кроме того, есть разветвленная резервная сеть. «Если мы говорим про электроэнергию, то в Кийза, в Харьюмаа, недалеко от Таллинна, стоит резервная электростанция. Она работает на газе и была построена 15 лет назад именно для того, что если нам потребуется быстро какое-то количество электроэнергии, то на газе ее производить очень легко», – объясняет эксперт.

«Помимо этого, Elering провел конкурс в прошлом году и выявил победителей, которые начинают производить устройства для быстрого производства и хранения электроэнергии», – добавляет Крупенский. Это тоже должно добавить системе устойчивости.

Плюс, по всей Эстонии будут строиться газовые моторы, которые способны максимально быстро производить электроэнергию. «Такие моторы начинают строиться, как у нас, в Харьюмаа, в Таллинне, так и в Тарту и, если не ошибаюсь, в Пярну, и в других районах. Поэтому, как мне кажется, сейчас у нас в плане диверсификации производства электроэнергии ситуация уже лучше, чем она была 10 лет назад, и она диверсифицируется еще больше», – оптимистичен Крупенский.

Так что в целом, на его взгляд, система устойчива и защищена. «В энергетике существует такое понятие, как N-1. Когда вы просчитываете варианты безопасности, то N-1 означает, что если у вас выходит из строя самый главный источник энергии или способ передачи энергии, что тогда будет? Устоит ли система? Именно этот N-1 как раз рассчитывается для устойчивости в случае катаклизмов или воздействия внешних сил», – рассказывает он.

«Но необходимо иметь в виду, что это N-1, а при какой-то, может быть, массированной атаке или внешнем воздействии могут же выйти из строя несколько источников, и тогда ситуация будет намного хуже», – предостерегает Крупенский.

Впрочем, если говорить только про нарвские электростанции, то именно с точки зрения электроэнергии, если даже все они выйдут из строя, ситуация, по мнению энергетика, не будет критичной.