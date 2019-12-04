Процентные ставки кредита на жильё в Эстонии плывут против течения

Средняя процентная ставка по новым кредитам на жильё в Эстонии, выдаваемым на срок 20-30 лет, составляет 2,2-2,3%. С учётом долгосрочного среднего показателя сегодняшний уровень ставки можно считать, скорее, низким. Но при этом следует иметь в виду, что процентную ставку таких кредитов составляют маржа и добавляемый к ней Euribor.

Процентные ставки кредитов на жильё сейчас не оказывают влияния на рынок недвижимости в Эстонии. Фото: Рауль Меэ

Сегодня, когда ставка Euribor отрицательная, она считается равной нулю. Когда в какой-то момент Euribor станет положительным, процентная ставка, содержащая сегодня только маржу риска, вряд ли останется такой низкой.