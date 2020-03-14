Юлия Ёлкин • 15 марта 2020
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Работники

Юлия Ёлкин: выживут те, кто влюблен в свое дело

Эстонский предприниматель и владелица рекрутингового агентства IT Talent Юлия Ёлкин призывает предпринимателей не унывать из-за сложной ситуации, в которой внезапно оказалась эстонская экономика. «На рынке в этом году наступит чистилище», - пишет Юлия. Однако, она уверена, что выживут те, кто верен своей миссии и влюблен в свое дело.

Владелица рекрутингового агентства IT Talent Юлия Ёлкин  Фото: Личный архив

ДВ публикуют призыв Юлии, который она написала для предпринимателей своей сферы, но по нашей просьбе адаптировала для бизнесменов более широкого круга.

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    Работники
    IT TALENT OÜ
    Julia Jolkin
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