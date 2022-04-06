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    Эльконд Либман: мириться или биться насмерть?

    Выбор между заключением некоего мирного соглашения между Украиной и Россией, если оно еще возможно, и войной «до победного конца» похож, как это ни печально, на выбор между ужасным концом и ужасом без конца, хотя, честно говоря, склонность к пацифизму симпатичнее милитаризма.

    Политический обозреватель ДВ Эльконд Либман
    Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем полагает, что любое промежуточное решение, кроме безусловной победы Украины, обернется тем, что через некоторое время война придет к нам, и самый большой риск в том, что Запад окажет давление на Украину вести переговоры. Это довольно распространенная точка зрения, существующая не только в Балтийских государствах (по убывающей от Литвы к Эстонии), но и вообще в мире. У нас ее в той или иной форме выражал, например, глава комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, ее придерживаются многие западные политики и эксперты. Очень последовательного выразителя этой точки зрения, «личного врага Путина» Билла Браудера, можно даже не считать.

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