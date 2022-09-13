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Эльконд Либман

13 сентября 2022 в 13:43 Поделиться:









Либман: отказ финнов запретить въезд для россиян стал холодным душем для эстонских политиков

Как заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, запрет на въезд в Эстонию по шенгенским туристическим визам для граждан России начнет действовать в ночь с 18 на 19 сентября. Фото: INTS KALNINS

Отрадно, что отнюдь не повсюду политической целесообразности, в том виде, как ее понимают находящиеся у власти в данный момент политики, удается одержать верх над принципами, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Отказ Финляндии присоединиться к странам Балтии и Польше и ввести запрет на въезд по туристическим визам для россиян стал изрядным холодным душем для эстонских политиков и чиновников. Во всяком случае директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк заявила, что озадачена этим решением и высказалась в том смысле, что обоснование, к которому прибегло финляндское внешнеполитическое ведомство, не вполне, что ли, адекватное.