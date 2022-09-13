Либман: отказ финнов запретить въезд для россиян стал холодным душем для эстонских политиков
Отрадно, что отнюдь не повсюду политической целесообразности, в том виде, как ее понимают находящиеся у власти в данный момент политики, удается одержать верх над принципами, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Отрадно, что отнюдь не повсюду политической целесообразности, в том виде, как ее понимают находящиеся у власти в данный момент политики, удается одержать верх над принципами, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.