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7 сентября 2022 в 12:06 Поделиться:









Рейнсалу: страны Балтии договорились о закрытии границ для российских туристов

По оценке Рейнсалу, данное решение призвано оказать давление на Россию. Фото: Liis Treimann

Во вторник в Каунасе состоялась встреча министров иностранных дел стран Балтии и Северных стран, на которой была озвучена инициатива Балтийских стран ограничить въезд для российских туристов, передает rus.err.ee.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, страны Балтии представили коллегам из Северных стран свое понимание вопроса и в ближайшее время в правительства будут внесены предложения о закрытии границ стран Балтии для российских туристов.

«Такая мера могла бы вступить в силу после определенного срока уведомления. Мы хотим, чтобы это произошло уже в течение сентября, то есть в перспективе ближайших недель», – сообщил Рейнсалу в передаче Uudis+ на Vikerraadio.

Как сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, запрет коснется граждан России с действующими шенгенскими визами. Исключение будет сделано для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам, передает DW

Запрет будет распространяться на все страны Балтии: Литва уже подготовила соответствующие документы, правительство Эстонии обсудит вопрос на заседании 8 сентября.

«По имеющейся сейчас информации, Польша аналогичное решение не приняла», – добавил Рейнсалу.