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8 сентября 2022 в 10:57 Поделиться:









Эстония с 19 сентября вводит запрет на въезд по шенгенской визе для граждан России

Как заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, запрет на въезд в Эстонию по шенгенским туристическим визам для граждан России начнет действовать в ночь с 18 на 19 сентября, сообщает ERR.

Миинистр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (на переднем плане). Фото: Андрас Кралла

В ходе сегодняшней пресс-конференции правительства Рейнсалу пояснил, что запрет будет действовать вне зависимости от того, какая именно страна Шенгенского соглашения выдала туристическую визу гражданину России, передает ERR

«Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады», — добавил министр иностранных дел, очевидно, обращаясь к российским гражданам.

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Аналогичный запрет, касающийся въезда граждан России по шенгенским визам, c 19 сентября вводят Латвия, Литва и Польша.

Это означает, что граждане России столкнутся с более длительным, дорогим и сложным процессом подачи заявления на краткосрочную визу для въезда в страны Шенгенского соглашения.

На практике это означает следующее:

• Визовый сбор для россиян увеличится с 35 до 80 евро;

• Срок принятия консульствами решения по заявкам на визу вырастет с 10 до 15 дней и может быть продлен до 45 дней в случае необходимости;

• Будут действовать более строгие правила в отношении многократных виз;

• Список документов для получения визы станет длиннее.