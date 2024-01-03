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Анди Хектор

3 января 2024 в 10:56









Анди Хектор: «Эстонии пора избавиться от мысли "Только не в моем дворе!"»

Главной заботой Эстонии в 2024 году будет экономика, экономика и еще раз экономика. Государство должно предоставить кредитные гарантии инновационному бизнесу с технологическими рисками, пишет предприниматель и ученый Анди Хектор.

GScan – крупнейший в мире производитель специальных улавливателей элементарных частиц, базирующийся в Эстонии. «Это пример того, как маленькая страна может стать крупным игроком», – утверждает Анди Хектор. Фото: Andras Kralla

Мы должны быть в состоянии адаптироваться к трем кризисам. Во-первых, Эстония находится на геополитической линии огня. Наши восточные экономические связи рвутся, возможно, между нами и Россией будет воздвигнута стена. Мы остаемся на логистической периферии, а близость России отпугивает часть иностранного капитала. В то же время мы вынуждены энергично увеличивать расходы на оборону.

Во-вторых, наша рабочая сила подорожала до такой степени, что нам нужно действовать быстро, чтобы предлагать значительно более сложные услуги и продукты. Нынешний аутсорсинг продуктов и услуг средней сложности обречен на вымирание. Однако новые бизнес-модели требуют квалифицированной и талантливой рабочей силы. Нравится нам это или нет, но мы должны двигаться к более «умной» экономике.