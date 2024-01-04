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dv.ee

4 января 2024 в 13:03









Кийк и Ааб думают о выходе из Центристской партии

Председатель парламентской фракции Центристской партии Танель Кийк и заместитель председателя партии Яак Ааб. Фото: Liis Treimann

Председатель парламентской фракции Центристской партии Танель Кийк, а также заместитель председателя партии Яак Ааб всерьез думают о вступлении в Социал-демократическую партию, пишет ERR.

По словам Кийка, с момента съезда Центристской партии и смены председателя партия так и не начала работать как единая команда: «Мы видим это в обсуждениях правления партии, в том, что происходит в округах, и в дебатах, которые развернулись в связи с деятельностью Яны Тоом. К сожалению, в партии до сих пор нет единой четкой позиции. Очень многие члены Центристской партии сегодня серьезно думают о своем политическом будущем. Я тоже в числе тех, кто размышляет, и я этого не отрицаю».

Как стало известно ERR, помимо Кийка уйти от центристов к соцдемам планирует и Яак Ааб.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции правительства сообщил, что пока не видел заявления Кийка о вступлении в ряды соцдемов.

После избрания Михаила Кылварта лидером Центристской партии 10 сентября прошлого года (в борьбе за пост Кылварт обошел Кийка с небольшим перевесом голосов: Кылварт получил 543 голоса, Кийк – 489) ее покинули бывший мэр Таллинна Таави Аас и многие муниципальные политики, например, мэр Раквере Трийн Варек.