Нестор: не за горами улучшение экономики как в Эстонии, так и в Северных странах

Михкель Нестор считает, что снижение процентных ставок окажет положительное влияние как на внутренний рынок, так и на основные экспортные рынки. Foto: Tanel Meos
Последние недели ознаменовались появлением нескольких свежих экономических прогнозов, опубликованы точные данные о размере ВВП за второй квартал, а также обновлено множество других важных экономических показателей. Какую же картину рисуют эти данные для текущего состояния и ближайшего будущего экономики Эстонии? Забегая вперед: немного более позитивную, чем можно ожидать, исходя из настроений людей.