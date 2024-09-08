Назад 08.09.24, 14:51 Нестор: не за горами улучшение экономики как в Эстонии, так и в Северных странах Экономика Эстонии по-прежнему находится на спаде, однако уже видны первые признаки улучшения и появилась надежда, анализирует экономист SEB Михкель Нестор.

Михкель Нестор считает, что снижение процентных ставок окажет положительное влияние как на внутренний рынок, так и на основные экспортные рынки. Foto: Tanel Meos

Последние недели ознаменовались появлением нескольких свежих экономических прогнозов, опубликованы точные данные о размере ВВП за второй квартал, а также обновлено множество других важных экономических показателей. Какую же картину рисуют эти данные для текущего состояния и ближайшего будущего экономики Эстонии? Забегая вперед: немного более позитивную, чем можно ожидать, исходя из настроений людей.

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