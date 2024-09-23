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  • 23.09.24, 16:18

Тармо Роос: ожидать снижения цен на строительство наивно

В следующем году сектор жилищного строительства сделает большой скачок, пишет генеральный директор Mapri Ehitus Тармо Роос в комментарии к годовому рапорту строительных и девелоперских компаний Инфобанка Äripäev.
Генеральный директор Mapri Ehitus Тармо Роос в эфире радио Äripäev.
  • Генеральный директор Mapri Ehitus Тармо Роос в эфире радио Äripäev. Foto: Andras Kralla
Ожидания от 2024 года были не слишком высоки, и можно сказать, что текущий год прошел, как и ожидалось. Для нашей компании работы на рынке хватает, но для этого пришлось приложить много усилий. Постоянные клиенты составляют более половины портфеля, и это по-прежнему очень радует. С точки зрения наблюдателя, на рынке государственных закупок тендеров стало меньше, и у тех, кто работает с государственным сектором, ситуация сложнее.

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