Назад 04.10.24, 08:29 Резкий взлет минималки обернется для многих падением Если профсоюзы одолеют сопротивление работодателей и продавят очередное резкое повышение минимальной зарплаты, мы сможем воочию убедиться, что иными благими намерениями вымощена дорога, может, и не в ад, но все равно в далеко не лучшее место, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.

Андрей Деменков. Foto: Личный архив

Экономика Эстонии третий год пятится в кризисе: в 2022-м ВВП снизился на 1,3%, в 2023-м – на 3%, в нынешнем большинство прогнозов обещают потерю еще 1%. В 2025-м экономисты робко предсказывают рост на 1-1,5%, но неуверенно: мало того, что внешние условия по-прежнему не очень, так еще и родное правительство устроило «налоговый фестиваль», который никак не стимулирует рост экономики. А теперь ко всему на сцену выходят приободренные социал-демократами профсоюзы.

С 24-го сентября Центральный союз работодателей и Центральный союз профсоюзов ведут переговоры об уровне минимальной заработной платы в Эстонии на 2025 год. Аппетиты у профсоюзов нынче рекордные, они запрашивают рост на двенадцать процентов после небывалого тринадцатипроцентного повышения в нынешнем году. Их условие пользуется поддержкой соцдемов, которые все увереннее продвигают свою повестку в заметно левеющем правительстве.

Если профсоюзам удастся, как и в прошлом году, настоять на своем, за пару лет у нас минимальная заработная плата подскочит на четверть. Сопоставьте эту цифру с динамикой ВВП. Никаких вопросов не возникает? У профсоюзов явно нет. «Зарплаты должны расти!» – восклицают они хором с социал-демократами, которые обещают поднять минималку к 2026-му до 1200 евро.

Неподходящий пример Сингапура

На первый взгляд, здесь уместно вспомнить пример Сингапура. Формально там нет официально установленной минимальной зарплаты. И все же правительство рекомендует компаниям платить работникам не ниже определенного уровня, который стабильно повышается. Советы руководства в Сингапуре не принято игнорировать, поэтому предприниматели им следуют и, чтобы выживать, вынуждены постоянно интенсифицировать свой бизнес.

Но есть нюанс. Там рекомендации хорошо продуманы – и рост минималки не превышает возможности экономики. Поэтому Сингапур успешно развивается, все еще гордо нося давно заслуженное прозвище «азиатского тигра». А швейные цеха и обувные фабрики за десятилетия взвешенного и экономически просчитанного развития вытеснили заводы по производству электроники и прочих высокотехнологичных товаров, где стоимость рабочей силы не имеет существенного значения.

Можно ли назвать хорошо продуманным запрос повышения минимальной зарплаты на целую четверть в период затяжного кризиса? В Эстонии и без того даже в нынешнее непростое время из-за нехватки квалифицированных кадров усугубляется проблема чрезмерного роста зарплат – почти на 10% в прошлом году. Высокие расходы на рабочую силу все меньше соответствуют производительности труда, это отражается на все менее конкурентоспособных ценах на наши товары и услуги. Резкий рост минималки только обострит проблему.

Фирмы будут вынуждены либо пойти на сокращение числа работников, либо вовсе закрыть свой бизнес.

У нас есть еще одно существенное отличие от Сингапура. Эстония не гомогенный город-государство, у нас немалая разница в уровне развития по регионам. В стране порядка 20 000тыс. человек получают минимальную зарплату. В основном это жители наиболее бедных регионов. Три четверти из них трудятся в малых фирмах, где фонд заработной платы в силу специфики бизнеса очень весом. Это мелкие магазинчики, гостиницы, заведения общепита… Там минималка – весьма распространенное явление, потому что платить больше платить зачастую просто невозможно.

Мнимая справедливость

«Справедливая оплата труда – это элементарный вопрос человеческого достоинства и справедливый ответ на стремительный рост цен». Соцдемы и профсоюзы уверены, что все нынешние получатели минималки автоматически выиграют от ее роста. Однако в это непростое время какие-то фирмы его уже не потянут, это очевидно. Они будут вынуждены либо пойти на сокращение числа работников, либо вовсе закрыть свой бизнес. Последнее актуально, например, для сельских магазинов, многие из которых едва выживают и, порой, владельцы держат там продавцов скорее из социальной ответственности, нежели ради бизнеса. Как быть с человеческим достоинством этих людей, большинству из которых будет крайне сложно найти новую работу? Пойдет ли на пользу обществу урезание или вовсе закрытие фирм, в коих они пока еще заняты?

Предприятия, которые все же потянут резкий рост расходов на рабочую силу, неизбежно повысят цены на свою продукцию или услуги, чтобы хотя бы частично компенсировать взлет издержек. Инфляция у нас и так хронически высокая в последнее время. Дополнительный ее всплеск ощутимо ударит по тем, кто получает немногим больше ожидаемой минимальной зарплаты и не может рассчитывать на рост своей. Эти люди тоже живут в основном там, где и большинство получателей минималки. Как быть со справедливостью в их отношении?

Экономисты, консультирующие Международный валютный фонд, убеждены, что политиков следует лишить возможности влиять на изменение уровня минимальной зарплаты, он вообще не должен быть предметом какого-либо торга. Оценку должны давать независимые эксперты, исходя из экономической ситуации в стране. Только тогда минимальная зарплата может быть полезным инструментом повышения уровня благосостояния и благотворного воздействия на экономику. В противном случае ее экономически ничем не обоснованный рост, опирающийся лишь на благие намерения или вовсе политические спекуляции, может привести к негативным последствиям.

В последнем, боюсь, нам придется самим убедиться самим.

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